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1 тонна палива на годину: на Тернопільщині запустили завод із виробництва пелет для птахівництва

палети
Пелетний завод на Тернопільщині вироблятиме 1 тонну палива на годину / Pixabay

У селищі Залізці на Тернопільщині запрацював пелетний завод, який вироблятиме біопаливо для обігріву пташників у Тернопільській та Львівській областях. Підприємство потужністю одна тонна пелет на годину використовує деревні відходи, створило нові робочі місця та забезпечуватиме паливом комплекси компанії “Агропродсервіс-Вест”.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Zaxid.net.

На Тернопільщині відкрили завод

У селищі Залізці на Тернопільщині запрацював пелетний завод, який забезпечуватиме біопаливом птахівничі комплекси у Тернопільській та Львівській областях. Пелети використовуватимуть для обігріву курників, зокрема для висушування підстилки, підтримання оптимальної температури для молодняка та підготовки приміщень перед заселенням нових партій курчат.

Підприємство облаштували у приміщенні колишніх майстерень сільськогосподарського двору. Завод належить компанії "Агропродсервіс-Вест" і працює на обладнанні, придбаному на вторинному ринку. Для виробництва пелет використовують відходи місцевої деревини, переважно сосни та берези. Проєктна потужність підприємства становить одну тонну пелет на годину. На заводі вже створено нові робочі місця для жителів Залізців, а податкові надходження спрямовуватимуться до місцевого бюджету.

Про компанію

За даними YouControl, ТОВ "Агропродсервіс-Вест" входить до групи компаній "Агропродсервіс", що належить родині народного депутата Івана Чайківського.

Компанія спеціалізується на рослинництві, тваринництві, птахівництві, насінництві, а також надає послуги зі збирання та сушіння зерна. Пелети нового заводу використовуватимуть для двох птахівничих комплексів підприємства - у селищі Залізці Тернопільської області та селі Бортків Золочівського району Львівської області.

Автор:
Ольга Опенько