1 тонна топлива в час: в Тернопольской области запустили завод по производству пеллет для птицеводства

В поселке Железке в Тернопольской области заработал пеллетный завод, который будет производить биотопливо для обогрева птичников в Тернопольской и Львовской областях. Предприятие мощностью одна тонна пеллет в час использует древесные отходы, создало новые рабочие места и обеспечит топливом комплексы компании "Агропродсервис-Вест".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Zaxid.net.

В Тернопольской области открыли завод

В поселке Железке в Тернопольской области заработал пеллетный завод, который будет обеспечивать биотопливом птицеводческие комплексы в Тернопольской и Львовской областях. Пеллеты будут использоваться для обогрева курятников, в частности для высушивания подстилки, поддержания оптимальной температуры для молодняка и подготовки помещений перед заселением новых партий цыплят.

Предприятие обустроили в помещении бывших мастерских сельскохозяйственного двора. Завод принадлежит компании "Агропродсервис-Вест" и работает на оборудовании, приобретенном на вторичном рынке. Для производства пеллет используют отходы местной древесины, преимущественно сосны и березы. Проектная мощность предприятия составляет одну тонну пеллет в час. На заводе уже созданы новые рабочие места для жителей Железных, а налоговые поступления будут направляться в местный бюджет.

О компании

По данным YouControl, ООО "Агропродсервис-Вест" входит в группу компаний "Агропродсервис", принадлежащую семье народного депутата Ивана Чайковского.

Компания специализируется на растениеводстве, животноводстве, птицеводстве, семеноводстве, а также предоставляет услуги по уборке и сушке зерна. Пеллеты нового завода будут использовать для двух птицеводческих комплексов предприятия - в поселке Железке Тернопольской области и селе Бортков Золочевского района Львовской области.