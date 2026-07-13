В Одесской области продают Котовский винодельческий завод: какая цена и состав актива

Фонд государственного имущества Украины выставил на приватизацию единый имущественный комплекс государственного предприятия "Котовский винодельческий завод" в Одесской области.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение ФГИУ.

Винодельческий завод ищет нового владельца

Комплекс расположен в Подольске Одесской области. Аукцион запланирован на 28 июля, а прием заявок на участие продлится до 27 июля.

Стартовая цена объекта составляет 24,8 млн грн.

В состав имущественного комплекса входят 19 объектов недвижимости, в том числе производственные здания и сооружения, 177 единиц движимого имущества, два автомобиля, а также один объект незавершенного строительства.

Общая площадь недвижимости составляет 6294,8 кв. м.

О заводе

Котовский винодельческий завод – государственное предприятие винодельческой отрасли, расположенное в городе Подольск Одесской области (до 2016 года – Котовск). Основанный в 1945 году, завод специализировался на производстве виноградных вин.

Предприятие выпускало как классические, так и популярные среди потребителей вина, в частности "Украинский кагор", "Изабелла", "Кадарка", а также портвейны "Портвейн 111" и "Портвейн 333".

В состав единого имущественного комплекса входят производственные и складские помещения, другие объекты недвижимости, а также оборудование, необходимое для производства винодельческой продукции.

В последние годы завод не осуществлял производственную деятельность как государственное предприятие, а его имущественный комплекс передавался в аренду частным компаниям.

Напомним, ФГИУ повторно выставил на приватизационный аукцион крупный производственный комплекс по изготовлению этилового спирта и биоэтанола в Тернопольской области. Из-за отсутствия участников предыдущие торги не состоялись, поэтому стартовую цену объекта снизили на 50% – до 73,8 млн грн без НДС.