В Одеській області продають Котовський виноробний завод: яка ціна та склад активу

Фонд державного майна України виставив на приватизацію єдиний майновий комплекс державного підприємства “Котовський виноробний завод” в Одеській області.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення ФДМУ.

Виноробний завод шукає нового власника

Комплекс розташований у місті Подільськ Одеської області. Аукціон запланований на 28 липня, а прийом заявок на участь триватиме до 27 липня.

Стартова ціна об'єкта становить 24,8 млн грн.

До складу майнового комплексу входять 19 об'єктів нерухомості, зокрема виробничі будівлі та споруди, 177 одиниць рухомого майна, два автомобілі, а також один об'єкт незавершеного будівництва.

Загальна площа нерухомості становить 6 294,8 кв. м.

Про завод

Котовський виноробний завод - державне підприємство виноробної галузі, розташоване в місті Подільськ Одеської області (до 2016 року — Котовськ). Заснований у 1945 році, завод спеціалізувався на виробництві виноградних вин.

Підприємство випускало як класичні, так і популярні серед споживачів вина, зокрема "Український кагор", "Ізабелла", "Кадарка", а також портвейни "Портвейн 111" і "Портвейн 333".

До складу єдиного майнового комплексу входять виробничі та складські приміщення, інші об'єкти нерухомості, а також обладнання, необхідне для виготовлення виноробної продукції.

Останніми роками завод не здійснював виробничу діяльність як державне підприємство, а його майновий комплекс передавався в оренду приватним компаніям.

Нагадаємо, ФДМУ повторно виставив на приватизаційний аукціон великий виробничий комплекс із виготовлення етилового спирту та біоетанолу в Тернопільській області. Через відсутність учасників попередні торги не відбулися, тож стартову ціну об’єкта знизили на 50% - до 73,8 млн грн без ПДВ.