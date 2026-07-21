В индустриальном парке в Черкасской области строят крупнейший в Украине завод по переработке картофеля

В индустриальном парке "Биосенс" в Черкасской области начался монтаж первой очереди крупнейшего в Украине завода по переработке картофеля. Объем инвестиций в первую очередь составляет 960 млн грн, а ее мощность будет достигать 25 тыс. т картофельной муки в год.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

По его словам, сейчас Украина импортирует 100% картофельной муки для хлебопекарной, кондитерской, мясоперерабатывающей промышленности, а также для соусов и смесей быстрого приготовления. Запуск завода должен покрыть внутренний спрос и экспорт.

Для расширения подъездной дороги и подключения к газовым сетям в декабре 2025 года правительство выделило 24,7 млн. грн. по программе софинансирования 50 на 50. Условия финансирования предусматривают возведение не менее 5000 кв. м промышленных площадей и привлечения не менее 2 участников. Теперь парк "Биосенс" готовит новую заявку на государственную поддержку для развития инфраструктуры.

На 2027 год запланировано строительство второй очереди завода по производству картофеля фри мощностью от 60 тыс. т до 150 тыс. т в год. Инвестиции в этот этап составят 2,5 млрд грн. Третья очередь, которая также будет выпускать картофель фри, потребует около 3 млрд грн.

План развития предусматривает дополнительные объекты:

комплекс хранения картофеля на 20 тыс. т;

предприятие по переработке кожуры в белок и крахмал;

тепличное хозяйство с когенерационной установкой

Для размещения мощностей территорию парка расширяют с 29,6 га до 40 га, а рядом зарезервирован участок площадью 60 га.

Напомним, в июне украинская группа компаний BALEX Company приступила к строительству производственно-логистического комплекса в индустриальном парке "Белая Церковь". Проект рассчитан до 2030 года и будет реализовываться в несколько этапов.