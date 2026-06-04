Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,35

+0,01

EUR

51,53

--0,14

Готівковий курс:

USD

44,30

44,20

EUR

51,85

51,67

Delo Index Туристична нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Галузеві лідери

2025 року
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Війна в Ірані може коштувати ЄС до 1,3 мільйона робочих місць через стрибок цін на енергію

Прапори ЄС
Війна в Ірані може коштувати ЄС до 1,3 мільйона робочих місць через стрибок цін на енергію

Через стрімке зростання цін на енергоносії, викликане конфліктом між США та Іраном, європейські сектори автомобілебудування, будівництва, металургії, хімічної промисловості та транспорту можуть втратити до 1,3 мільйона робочих місць уже цього року. Під найбільшим ударом опинилися саме енергоємні галузі виробництва.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Reuters.

За оцінками Європейської комісії, наймасштабніші скорочення загрожують автомобільному сектору ЄС, де роботу можуть втратити до 600 000 людей. 

Окрім цього, зростання вартості палива вдарить по гаманцях європейців: домогосподарства з низьким рівнем доходу будуть змушені витрачати додатково 1,4% свого бюджету лише на транспортне пальне.

Загалом у виробничому секторі Євросоюзу наразі зайнято близько 30 мільйонів осіб, а сфера послуг забезпечує ще майже 87 мільйонів робочих місць.

Які галузі перебувають у зоні найбільшого ризику

Енергетична криза, спровокована війною на Близькому Сході, створює загрози для багатьох ключових секторів європейської економіки:

  • Будівництво, металургія, хімія та транспорт: сукупно можуть втратити 56 000 робочих місць.
  • Проєкти з виробництва акумуляторів: під загрозою закриття опинилися близько 85 000 робочих місць.
  • Виробництво сонячних панелей: скорочення можуть торкнутися 58 852 працівників.
  • Сталеливарна промисловість: через додатковий тиск низьковуглецевих екологічних заходів роботу можуть втратити ще 4 500 людей.

Нагадаємо, Війна в Ірані розганяє інфляцію в ЄС. Єврокомісія суттєво знизила прогнози для найбільших економік ЄС. Стрімке зростання цін на нафту і газ чинить потужний тиск на державні бюджети, а Брюссель офіційно попереджає про загрозу падіння ВВП та подальше різке зростання інфляційних процесів у європейських країнах.

Автор:
Максим Кольц