Війна в Ірані може коштувати ЄС до 1,3 мільйона робочих місць через стрибок цін на енергію

Через стрімке зростання цін на енергоносії, викликане конфліктом між США та Іраном, європейські сектори автомобілебудування, будівництва, металургії, хімічної промисловості та транспорту можуть втратити до 1,3 мільйона робочих місць уже цього року. Під найбільшим ударом опинилися саме енергоємні галузі виробництва.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Reuters.

За оцінками Європейської комісії, наймасштабніші скорочення загрожують автомобільному сектору ЄС, де роботу можуть втратити до 600 000 людей.

Окрім цього, зростання вартості палива вдарить по гаманцях європейців: домогосподарства з низьким рівнем доходу будуть змушені витрачати додатково 1,4% свого бюджету лише на транспортне пальне.

Загалом у виробничому секторі Євросоюзу наразі зайнято близько 30 мільйонів осіб, а сфера послуг забезпечує ще майже 87 мільйонів робочих місць.

Які галузі перебувають у зоні найбільшого ризику

Енергетична криза, спровокована війною на Близькому Сході, створює загрози для багатьох ключових секторів європейської економіки:

Будівництво, металургія, хімія та транспорт: сукупно можуть втратити 56 000 робочих місць.

Проєкти з виробництва акумуляторів: під загрозою закриття опинилися близько 85 000 робочих місць.

Виробництво сонячних панелей: скорочення можуть торкнутися 58 852 працівників.

Сталеливарна промисловість: через додатковий тиск низьковуглецевих екологічних заходів роботу можуть втратити ще 4 500 людей.

Нагадаємо, Війна в Ірані розганяє інфляцію в ЄС. Єврокомісія суттєво знизила прогнози для найбільших економік ЄС. Стрімке зростання цін на нафту і газ чинить потужний тиск на державні бюджети, а Брюссель офіційно попереджає про загрозу падіння ВВП та подальше різке зростання інфляційних процесів у європейських країнах.