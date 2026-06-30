Европа рискует встретить зиму с самыми низкими запасами газа за 15 лет

Европейский Союз может начать следующий отопительный сезон с минимальным уровнем запасов газа в подземных хранилищах за последние 15 лет. Из-за медленных темпов наполнения европейские газохранилища к концу сезона закачки будут заполнены всего на 76%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Financial Times.

По данным аналитиков Wood Mackenzie, такой показатель станет самым низким пиковым уровнем накопления газа с 2011 года. Основной причиной срыва планов стала война между США и Ираном, заблокировавшая судоходство в Ормузском проливе.

Через этот маршрут поставляется пятая часть мирового сжиженного газа, а конфликт существенно сократил производство в Катаре и ОАЭ. Ситуацию усугубило и то, что после прошлой холодной зимы хранилища ЕС были опустошены до 28%, а сейчас заполнены только на 48%.

Состояние рынка и реакции Европейской комиссии

Несмотря на риски, текущая ситуация на европейских хабах остается относительно стабильной благодаря временному перемирию между Вашингтоном и Тегераном:

Уровень цен: газ в Европе торгуется в пределах нормального диапазона — около €40 за мегаватт-час (MWh). Это значительно меньше исторического пика в €342/MWh после российского вторжения в Украину в 2022 году.

Ловушка низких цен: из-за снижения стоимости газа в Европе поставщики начали перенаправлять американские танкеры СПГ на другие, более выгодные мировые рынки.

Снижение требований ЕС: Европейская комиссия рекомендовала странам-членам заполнить хранилища хотя бы на 75–80%, чтобы ослабить ценовое давление. Ранее необязательная целевая планка составила 90%.

Еврокомиссия официально заявляет, что текущий уровень запасов не несет немедленных угроз энергетической безопасности, поскольку общий спрос на газ в ЕС упал на 17%.

Прогнозы по возвращению катарского газа

Хотя после подписания мирного соглашения пустые катарские танкеры уже отправились обратно в Персидский залив, эксперты сомневаются в скором возобновлении поставок. Премьер-министр Катара заявил, что производство вернется в норму через несколько недель на всех объектах, кроме двух линий, поврежденных Ираном во время боев.

По расчетам Goldman Sachs, если невредимые мощности Катара заработают по полной к концу июля, хранилища ЕС встретят зиму заполненными на 74%. Если это произойдет месяцем позже — уровень запасов упадет до 70%. Дополнительным фактором неопределенности является полный запрет на российский СПГ в ЕС, который вступит в силу с 1 января 2027 года, что может усугубить дефицит во время зимних холодов.

Напомним, Европа ищет новые энергетические маршруты после потрясений из-за войны в Иране. После финансовых и инфраструктурных проблем, вызванных боевыми действиями на Ближнем Востоке, Брюссель переориентирует свою энергетическую безопасность на сотрудничество с Индией и странами Персидского залива.