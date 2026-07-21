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"Укрнафта" будує газову когенераційну ТЕЦ на 250 МВт за підтримки ЄБРР
АТ “Укрнафта” за підтримки ЄБРР розпочинає будівництво сучасної газової когенераційної теплоелектроцентралі потужністю близько 250 МВт. Проєкт посилить стійкість енергосистеми України та забезпечить громаду електроенергією і теплом.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу компанії.
Проєкт нової когенераційної ТЕЦ
Нова ТЕЦ працюватиме за технологією комбінованого циклу газових і парових турбін. Її встановлена електрична потужність становитиме близько 250 МВт, що дозволить ефективно виробляти як електричну, так і теплову енергію.
Після введення в експлуатацію станція забезпечуватиме надійне електро- та теплопостачання територіальної громади за місцем розташування. Крім того, вона працюватиме на підтримку Об'єднаної енергетичної системи України, забезпечуючи генерацію як у базовому режимі, так і під час надання допоміжних послуг для балансування енергосистеми.
На етапі підготовки до реалізації проєкту "Укрнафта" у тісній співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку проводить другий раунд ринкових консультацій із потенційними виробниками та постачальниками обладнання.
Закупівлі в межах будівництва нової теплоелектроцентралі здійснюватимуться відповідно до політик і процедур закупівель ЄБРР, що гарантує прозорість і відкритість процесу.
Інформація про ринкові консультації та умови закупівель доступна за відповідним посиланням.
"Укрнафта" запрошує виробників і постачальників долучитися до реалізації проєкту, який сприятиме зміцненню енергетичної безпеки та стійкості України.
Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), ухвалила постанову, яка визначає особливості приєднання до газорозподільних систем резервних джерел теплової енергії в умовах воєнного стану.