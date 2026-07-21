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"Укрнафта" строит газовую когенерационную ТЭЦ на 250 МВт при поддержке ЕБРР
АО "Укрнафта" при поддержке ЕБРР начинает строительство современной газовой когенерационной теплоэлектроцентрали мощностью около 250 МВт. Проект усилит устойчивость энергосистемы Украины и обеспечит общество электроэнергией и теплом.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу компании.
Проект новой когенерационной ТЭЦ
Новая ТЭЦ будет работать по технологии комбинированного цикла газовых и паровых турбин. Ее установленная электрическая мощность будет составлять около 250 МВт, что позволит эффективно производить как электрическую, так и тепловую энергию.
После ввода в эксплуатацию станция будет обеспечивать надежное электро- и теплоснабжение территориального общества по месту расположения. Кроме того, она будет работать в поддержку Объединенной энергетической системы Украины, обеспечивая генерацию как в базовом режиме, так и при предоставлении вспомогательных услуг для балансировки энергосистемы.
На этапе подготовки к реализации проекта "Укрнафта" в тесном сотрудничестве с Европейским банком реконструкции и развития проводит второй раунд рыночных консультаций с потенциальными производителями и поставщиками оборудования.
Закупки в рамках строительства новой теплоэлектроцентрали будут осуществляться в соответствии с политиками и процедурами закупок ЕБРР, что гарантирует прозрачность и открытость процесса.
Информация о рыночных консультациях и условиях закупок доступна по соответствующей ссылке.
"Укрнафта" приглашает производителей и поставщиков присоединиться к реализации проекта, способствующего укреплению энергетической безопасности и устойчивости Украины.
Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла постановление, определяющее особенность и присоединение к газораспределительным системам резервных источников тепловой энергии в условиях военного положения.