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"Укрнафта" строит газовую когенерационную ТЭЦ на 250 МВт при поддержке ЕБРР

ТЭЦ
Укрнафта запускает проект новой когенерационной ТЭЦ / Укрнафта

АО "Укрнафта" при поддержке ЕБРР начинает строительство современной газовой когенерационной теплоэлектроцентрали мощностью около 250 МВт. Проект усилит устойчивость энергосистемы Украины и обеспечит общество электроэнергией и теплом.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу компании.

Проект новой когенерационной ТЭЦ

Новая ТЭЦ будет работать по технологии комбинированного цикла газовых и паровых турбин. Ее установленная электрическая мощность будет составлять около 250 МВт, что позволит эффективно производить как электрическую, так и тепловую энергию.

После ввода в эксплуатацию станция будет обеспечивать надежное электро- и теплоснабжение территориального общества по месту расположения. Кроме того, она будет работать в поддержку Объединенной энергетической системы Украины, обеспечивая генерацию как в базовом режиме, так и при предоставлении вспомогательных услуг для балансировки энергосистемы.

На этапе подготовки к реализации проекта "Укрнафта" в тесном сотрудничестве с Европейским банком реконструкции и развития проводит второй раунд рыночных консультаций с потенциальными производителями и поставщиками оборудования.

Закупки в рамках строительства новой теплоэлектроцентрали будут осуществляться в соответствии с политиками и процедурами закупок ЕБРР, что гарантирует прозрачность и открытость процесса.

Информация о рыночных консультациях и условиях закупок доступна по соответствующей ссылке.

"Укрнафта" приглашает производителей и поставщиков присоединиться к реализации проекта, способствующего укреплению энергетической безопасности и устойчивости Украины.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла постановление, определяющее особенность и присоединение к газораспределительным системам резервных источников тепловой энергии в условиях военного положения.

Автор:
Ольга Опенько