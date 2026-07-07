Подготовка к зиме: в Украине упростили запуск резервных котельных

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла постановление, определяющее особенности присоединения к газораспределительным системам резервных источников тепловой энергии в условиях военного положения.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на решение регулятора.

Благодаря нововведениям, резервные котельные и другие источники тепловой энергии можно будет значительно быстрее вводить в работу. Это критически важно в случаях, когда из-за вражеских обстрелов украинские ТЭЦ, ТЭС или другие теплогенерирующие объекты терпят повреждения, разрушения или потеряют возможность эксплуатации.

Механизм распределения мощностей и взаимодействие

Документ четко определяет механизм использования высвободившейся мощности газораспределительных систем, обеспечивая работу объектов без превышения допустимых параметров газопотребления. Постановление регламентирует порядок взаимодействия между ключевыми участниками процесса:

военными администрациями;

операторами газораспределительных систем (облгазами);

Оператором ГТС Украины;

операторами тепловых сетей;

владельцами объектов и заказчиками услуг по присоединению.

Кроме того, обновленные правила подробно описывают эксплуатацию таких резервных объектов, особенности их перевода в режим резерва, а также алгоритм действий при дальнейшем возобновлении работы основных источников тепловой энергии после ремонтов.

Минимизация последствий вражеских атак для граждан

По информации главы НКРЭКУ Юрия Власенко, принятое решение позволяет эффективнее распоряжаться освобождающейся газовой мощностью после повреждения крупных энергообъектов. Вместо простоя эти лимиты будут оперативно направлять на обеспечение работы альтернативных генераций, производящих тепло и горячую воду. По мнению руководителя ведомства, это повысит устойчивость всей энергосистемы и создаст дополнительные условия для успешного прохождения предстоящего отопительного сезона.

Для конечных потребителей упрощение процедур означает существенное сокращение сроков возобновления теплоснабжения в случае форс-мажоров. Использование освободившихся мощностей поможет городам и общинам более оперативно запускать альтернативное отопление и минимизировать последствия российских ударов по инфраструктурным объектам.

Напомним, ранее сообщалось, что передача электроэнергии от Укрэнерго подорожает на 25%. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, одобрила проект постановления о повышении тарифа НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии с 1 августа 2026 года до 928,45 грн/МВт·ч (без НДС). Это на 25% выше нынешнего уровня.