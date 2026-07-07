Підготовка до зими: в Україні спростили запуск резервних котелень

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), ухвалила постанову, яка визначає особливості приєднання до газорозподільних систем резервних джерел теплової енергії в умовах воєнного стану.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на рішення регулятора.

Завдяки нововведенням резервні котельні та інші джерела теплової енергії можна буде значно швидше вводити в роботу. Це критично важливо у випадках, коли через ворожі обстріли українські ТЕЦ, ТЕС або інші теплогенеруючі об'єкти зазнають пошкоджень, руйнувань або втратять можливість експлуатації.

Механізм розподілу потужностей та взаємодія

Документ чітко визначає механізм використання вивільненої потужності газорозподільних систем, забезпечуючи роботу об'єктів без перевищення допустимих параметрів газоспоживання. Постанова регламентує порядок взаємодії між ключовими учасниками процесу:

військовими адміністраціями;

операторами газорозподільних систем (облгазами);

Оператором ГТС України;

операторами теплових мереж;

власниками об'єктів та замовниками послуг з приєднання.

Крім того, оновлені правила детально описують експлуатацію таких резервних об'єктів, особливості їх переведення в режим резерву, а також алгоритм дій під час подальшого відновлення роботи основних джерел теплової енергії після ремонтів.

Мінімізація наслідків ворожих атак для громадян

За інформацією голови НКРЕКП Юрія Власенка, ухвалене рішення дозволяє ефективніше розпоряджатися газовою потужністю, що звільняється після пошкодження великих енергооб'єктів. Замість простоювання ці ліміти оперативно спрямовуватимуть на забезпечення роботи альтернативних генерацій, що виробляють тепло та гарячу воду. На думку керівника відомства, це підвищить стійкість усієї енергосистеми та створить додаткові умови для успішного проходження майбутнього опалювального сезону.

Для кінцевих споживачів спрощення процедур означає суттєве скорочення термінів відновлення теплопостачання у разі форс-мажорів. Використання вивільнених потужностей допоможе містам і громадам оперативніше запускати альтернативне опалення та мінімізувати наслідки російських ударів по інфраструктурних об'єктах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що передача електроенергії від Укренерго подорожчає на 25%. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, схвалила проєкт постанови про підвищення тарифу НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії з 1 серпня 2026 року до 928,45 грн/МВт·год (без ПДВ). Це на 25% вище за нинішній рівень.