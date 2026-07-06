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Оператор ГТС запускає нові аукціони для експорту та імпорту газу

газ, труби
Оператор ГТС запускає нові аукціони для експорту та імпорту газу / Shutterstock

Оператор ГТС України спільно з операторами суміжних держав запускає механізм об’єднаних потужностей на міждержавних точках з’єднання. Перші річні аукціони з їхнього розподілу стартують на кордонах з Угорщиною, Румунією та Молдовою. Про аукціони на точках з’єднання з Польщею та Словаччиною компанія повідомить окремо.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на заяву Оператора ГТС України.

Впровадження цього механізму стало можливим після того, як у червні НКРЕКП ухвалила рішення про перехід на об’єднані потужності, починаючи з 2026/2027 газового року. 

Нові правила дозволяють учасникам ринку бронювати потужності по обидва боки міждержавної точки з’єднання в межах одного аукціону та єдиного продукту. Це є черговим етапом гармонізації українського газового ринку з європейським законодавством та практикою застосування мережевого кодексу ЄС.

Інтеграція до ринку ЄС та прийом заявок

За словами в.о. генерального директора Оператора ГТС України Наталії Бойко, впровадження механізму є результатом тісної координації з операторами суміжних ГТС, національними регуляторами та європейськими інституціями. Конструктивна співпраця партнерів дозволила забезпечити повну готовність до аукціонів уже з початку нового газового року.

Запровадження об’єднаних продуктів потужності сприятиме:

  • подальшій інтеграції українського ринку природного газу до внутрішнього ринку Європейського Союзу;
  • підвищенню ефективності використання міждержавної інфраструктури;
  • розвитку транскордонної торгівлі газом та зміцненню енергетичної безпеки регіону.

Паралельно з цим в Україні триває прийом заявок на розподіл річної потужності на внутрішніх точках входу та виходу. Процес розпочався наприкінці червня і завершиться 13 липня 2026 року включно.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна змінює правила розподілу газових потужностей. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), ухвалила зміни до нормативної бази, які передбачають перехід до розподілу потужності міждержавних з’єднань газотранспортної системи в енергетичних одиницях.

Автор:
Максим Кольц