Ціни на газ у липні: скільки платитимуть українці за кубометр

Постачальники природного газу оприлюднили тарифи для побутових споживачів на липень. Річні ціни залишилися без змін і становлять від 7,96 до 9,99 грн за кубометр, тоді як місячні пропозиції порівняно з червнем подешевшали й коливаються від 8,46 до 27,99 грн за кубометр.

Як повідомляє Delo.ua, про це інформує ГазПравда.

Тарифи на газ у липні

Наразі на українському ринку працюють вісім постачальників газу. Чотири компанії пропонують лише річні фіксовані тарифи, ще чотири - як річні, так і місячні комерційні пропозиції.

Для побутових споживачів базовими залишаються саме річні тарифи. Перехід на місячну ринкову ціну можливий лише за бажанням клієнта - постачальники не мають права автоматично переводити споживачів на такі пропозиції.

Найбільшим постачальником залишається ГК "Нафтогаз України", послугами якої користуються близько 98% побутових споживачів, або понад 12 млн домогосподарств. Тариф компанії "Фіксований" у розмірі 7,96 грн за кубометр діятиме щонайменше до 30 квітня 2027 року.

Тарифи на газ для населення у липні 2026 року:

ГК "Нафтогаз України" - 7,96 грн/куб. (річний тариф).

"Тернопільоблгаз Збут" - 7,96 грн/куб. (річний тариф).

"Прикарпат Енерго Трейд" - 7,98 грн/куб. (річний тариф).

"ОККО Контракт" ("Галнафтогаз") - 7,99 грн/куб. (річний тариф).

"Львівенергозбут" - 8,20 грн/куб. (річний), 27,40 грн/куб. (місячний).

YASNO ("Київські енергетичні послуги") - 8,46 грн/куб. (річний і місячний).

YASNO ("Дніпровські енергетичні послуги") - 8,46 грн/куб. (річний і місячний).

"СвітлоГаз" ("Ритейл Сервіс") - 9,99 грн/куб. (річний), 27,99 грн/куб. (місячний).

Таким чином, мінімальний річний тариф у липні становить 7,96 грн за кубометр, а максимальний - 9,99 грн. Серед місячних комерційних пропозицій ціни варіюються від 8,46 до 27,99 грн за кубометр.

Раніше НКРЕКП ухвалила зміни до нормативної бази, які передбачають перехід до розподілу потужності міждержавних з’єднань газотранспортної системи в енергетичних одиницях. Це рішення є черговим кроком до інтеграції газового ринку України з ринком ЄС.