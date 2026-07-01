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Цены на газ в июле: сколько будут платить украинцы за кубометр

газ, цена на газ
Годовые тарифы остаются стабильными / Depositphotos

Поставщики природного газа обнародовали тарифы для бытовых потребителей на июль. Годовые цены остались по-прежнему и составляют от 7,96 до 9,99 грн за кубометр, тогда как месячные предложения по сравнению с июнем подешевели и колеблются от 8,46 до 27,99 грн за кубометр.

Как сообщает Delo.ua, об этом информирует ГазПравда.

Тарифы на газ в июле

В настоящее время на украинском рынке работают восемь поставщиков газа. Четыре компании предлагают только годовые фиксированные тарифы, еще четыре – как годовые, так и месячные коммерческие предложения.

Для бытовых потребителей базовыми остаются именно годовые тарифы. Переход на месячную рыночную цену возможен только по желанию клиента – поставщики не имеют права автоматически переводить потребителей на такие предложения.

Крупнейшим поставщиком остается ГК "Нефтегаз Украины", услугами которой пользуются около 98% бытовых потребителей, или более 12 млн домохозяйств. Тариф компании "Фиксованный" в размере 7,96 грн за кубометр будет действовать, по меньшей мере, до 30 апреля 2027 года.

Тарифы на газ для населения в июле 2026 года:

  • ГК "Нафтогаз Украины" – 7,96 грн/куб. (годовой тариф).
  • "Тернопольоблгаз Сбыт" – 7,96 грн/куб. (годовой тариф).
  • "Прикарпат Энерго Трейд" – 7,98 грн/куб. (годовой тариф).
  • "ОККО Контракт" ("Галнефтегаз") – 7,99 грн/куб. (годовой тариф).
  • "Львовэнергосбыт" – 8,20 грн/куб. (годовой), 27,40 грн/куб. (лунный).
  • YASNO ("Киевские энергетические услуги") – 8,46 грн/куб. (годовой и месячный).
  • YASNO ("Днепровские энергетические услуги") – 8,46 грн/куб. (годовой и месячный).
  • "СветГаз" ("Ритейл Сервис") – 9,99 грн/куб. ( годовой), 27,99 грн/куб. (лунный).

Таким образом, минимальный годовой тариф в июле составляет 7,96 грн за кубометр, а максимальный – 9,99 грн. Посреди месячных коммерческих предложений цены варьируются от 8,46 до 27,99 грн за кубометр.

Фото 2 — Цены на газ в июле: сколько будут платить украинцы за кубометр

Ранее НКРЭКУ приняла изменения в нормативную базу, которые предусматривают переход к распределению мощности межгосударственных соединений газотранспортной системы в энергетических единицах. Это решение является очередным шагом по интеграции газового рынка Украины с рынком ЕС.

Автор:
Ольга Опенько