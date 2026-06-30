На Закарпатті продають новий ресторанний комплекс: як він виглядає всередині (ФОТО)

У селі Голубине Закарпатської області виставили на продаж сучасний ресторанний комплекс загальною площею 750 кв. м. Об'єкт, розташований біля підніжжя Карпатських гір, реалізується як готовий інвестиційний проєкт. Вартість комплексу становить 1,9 млн доларів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Inventure.

Ресторан побудований на земельній ділянці площею 41 сотка безпосередньо на 782-му кілометрі стратегічної траси Київ–Чоп (М-06) на повороті на Сваляву. Відстань до Мукачева складає 28 км, до Ужгорода — 67 км.

Комплекс введено в експлуатацію у 2024 році. Об'єкт має статус нового і раніше в господарській діяльності не використовувався, оскільки від початку створювався як проєкт для подальшого продажу.

Інфраструктура та місткість

Він розрахований на одночасне приймання до 160 гостей. Внутрішній простір розділений на кілька зон:

Основна зала (80 місць): поділена на зону швидкого харчування (28 місць) та ресторан-піцерію (52 місця), яка обладнана автентичною дров’яною італійською піччю та має дизайнерське оздоблення;

поділена на зону швидкого харчування (28 місць) та ресторан-піцерію (52 місця), яка обладнана автентичною дров’яною італійською піччю та має дизайнерське оздоблення; Закрита веранда (80 місць): площа складає 200 кв. м, вона оснащена автоматичними паномарними вікнами, системою кондиціювання, вентиляції та підігрівом підлоги.

У залах встановлено професійний бар, телевізори Samsung QLED 74” та аудіосистему на 18 гучномовців. Облаштовано інклюзивні санітарні кімнати. На території розташований паркінг на 70 автомобілів та автобусів, дитячий майданчик, висаджено декоративні насадження з автополивом та встановлено понад 120 елементів вечірнього освітлення.

Технічне оснащення та комунікації

Будівля зведена на залізобетонному каркасі зі стінами з піноблоків, має вентильований утеплений фасад та покрівлю з сендвіч-панелей. Висота стелі сягає 6 метрів (до декоративної стелі — 3,8 м).

Виробничий блок включає м’ясний і овочевий цехи, склад із морозильною та охолоджувальною камерами (на 16 та 8 кв. м), офіс адміністрації та побутові кімнати для персоналу.

Комплекс має високий рівень автономності завдяки власним комунікаціям:

Енергозабезпечення: власна підстанція потужністю 500 кВт;

власна підстанція потужністю 500 кВт; Водопостачання та каналізація: гірська вода з місцевого водогону із необмеженим дебітом; функціонує власна автономна система очищення повного циклу "БІОТАЛ";

гірська вода з місцевого водогону із необмеженим дебітом; функціонує власна автономна система очищення повного циклу "БІОТАЛ"; Опалення: твердопаливний котел ALTEP на 280 кВт та дві дров’яні плити, інтегровані в систему опалення;

твердопаливний котел ALTEP на 280 кВт та дві дров’яні плити, інтегровані в систему опалення; Безпека: встановлено сигналізацію AJAX, систему відеонагляду (близько 40 камер), автоматичну систему пожежогасіння на кухні та пультову пожежну сигналізацію.

Завдяки вигідному логістичному розташуванню на завантаженій автомагістралі та близькості до курортного регіону, об'єкт орієнтований на обслуговування як туристичних потоків, так і локальних заходів.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області на продаж виставили панорамний ресторан, що займає повний 9-й поверх готельного комплексу MÉLIS у селі Яблуниця. Об'єкт розташований на ключовому з’їзді з головної траси на шляху до курорту "Буковель", відстань до якого складає 10 хвилин їзди.