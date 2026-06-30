В Закарпатье продают новый ресторанный комплекс: как он выглядит внутри (ФОТО)

В селе Голубино Закарпатской области был выставлен на продажу современный ресторанный комплекс общей площадью 750 кв. м. Объект, расположенный у подножия Карпатских гор, реализуется как готовый инвестиционный проект. Стоимость комплекса составляет 1,9 млн. долларов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Inventure.

Ресторан построен на земельном участке площадью 41 сотка непосредственно на 782 километре стратегической трассы Киев-Чоп (М-06) на повороте на Сваляву. Расстояние до Мукачево составляет 28 км, до Ужгорода – 67 км.

Комплекс введен в эксплуатацию в 2024 году. Объект имеет статус нового и раньше в хозяйственной деятельности не использовался, поскольку изначально создавался как проект для последующей продажи.

Инфраструктура и емкость

Он рассчитан на одновременную приемку до 160 гостей. Внутреннее пространство разделено на несколько зон:

Основной зал (80 мест): поделен на зону быстрого питания (28 мест) и ресторан-пиццерию (52 места), оборудован аутентичной дровяной итальянской печью и имеет дизайнерскую отделку;

поделен на зону быстрого питания (28 мест) и ресторан-пиццерию (52 места), оборудован аутентичной дровяной итальянской печью и имеет дизайнерскую отделку; Закрытая веранда (80 мест): площадь составляет 200 кв. м она оснащена автоматическими паномарными окнами, системой кондиционирования, вентиляции и подогревом пола.

В залах установлены профессиональный бар, телевизоры Samsung QLED 74" и аудиосистема на 18 громкоговорителей. Оборудованы инклюзивные санитарные комнаты. На территории расположен паркинг на 70 автомобилей и автобусов, детская площадка, высажены декоративные насаждения с автополивом и установлено более 120 элементов вечернего освещения.

Техническое оснащение и коммуникации

Здание построено на железобетонном каркасе со стенами из пеноблоков, имеет вентилируемый утепленный фасад и кровлю из сэндвич-панелей. Высота потолка достигает 6 метров (до декоративного потолка – 3,8 м).

Производственный блок включает в себя мясной и овощной цеха, склад с морозильной и охлаждающей камерами (на 16 и 8 кв. м), офис администрации и бытовые комнаты для персонала.

Комплекс имеет высокий уровень автономности благодаря собственным коммуникациям:

Энергообеспечение: собственная подстанция мощностью 500 кВт;

собственная подстанция мощностью 500 кВт; Водоснабжение и канализация: подключен местный горный водопровод с неограниченным дебитом; функционирует собственная автономная система очистки полного цикла "БИОТАЛ";

подключен местный горный водопровод с неограниченным дебитом; функционирует собственная автономная система очистки полного цикла "БИОТАЛ"; Отопление: твердотопливный котел ALTEP на 280 кВт и две дровяные плиты, встроенные в систему отопления;

твердотопливный котел ALTEP на 280 кВт и две дровяные плиты, встроенные в систему отопления; Безопасность: установлена сигнализация AJAX, система видеонаблюдения (около 40 камер), автоматическая система пожаротушения на кухне и пультовая пожарная сигнализация.

Благодаря выгодному логистическому расположению на загруженной автомагистрали и близости к курортному региону объект ориентирован на обслуживание как туристических потоков, так и локальных мероприятий.

Напомним, в Ивано-Франковской области на продажу выставили панорамный ресторан, занимающий полный 9-й этаж гостиничного комплекса MÉLIS в селе Яблуница. Объект расположен на ключевом съезде с главной трассы на пути к курорту Буковель, расстояние до которого составляет 10 минут езды.