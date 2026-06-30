Трудовий кодекс по-новому: Україна та міжнародні партнери реформують ринок праці

На Конференції з питань відновлення України (URC 2026) Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України та Міжнародна організація праці (МОП) підписали Спільну заяву, яка офіційно запускає Програму гідної праці на 2026–2029 роки.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Документ визначає ключові пріоритети співпраці у сфері зайнятості, соціального захисту, розвитку навичок та масштабного оновлення трудового законодавства.

Підтримку реформи українського ринку праці з боку міжнародних партнерів також обговорили під час профільної панелі "Labour Market for the Economy of the Future: Skills, Productivity, and Inclusive Employment".

За словами міністра Олексія Соболева, оновлення профільного законодавства є критично важливим елементом глобальної трансформації економіки.

"Нам потрібні правила, які одночасно захищають працівників, дають бізнесу передбачуваність і відповідають європейським стандартам", — наголосив очільник відомства.

Основні напрями та цілі програми

Нова ініціатива розроблена у тристоронньому форматі МОП, що передбачає тісну взаємодію Уряду України, організацій роботодавців та профспілок працівників. Вона функціонуватиме як офіційна рамка співпраці на наступні чотири роки та фокусуватиметься на таких завданнях:

Створення можливостей для бізнесу: стимулювання підприємництва та запуск нових гідних робочих місць у процесі відбудови;

стимулювання підприємництва та запуск нових гідних робочих місць у процесі відбудови; Розвиток людського капіталу: перекваліфікація кадрів та адаптація професійних навичок українців під запити сучасної економіки;

перекваліфікація кадрів та адаптація професійних навичок українців під запити сучасної економіки; Соціальний захист: зміцнення систем державної підтримки та безпеки праці;

зміцнення систем державної підтримки та безпеки праці; Гармонізація з правом ЄС: формування сучасної правової рамки, яка відповідатиме потребам ринку праці під час війни, періоду відновлення та безпосередньої інтеграції України до Європейського Союзу.

Окрему увагу в Програмі приділено адаптації внутрішніх політик і практик до міжнародних трудових стандартів, що є однією з вимог євроінтеграційного треку України.

Нагадаємо, саму Програму гідної праці на 2026–2029 роки, Україна та Міжнародна організація праці (МОП) підписали 12 червня. На впровадження запланованих заходів потрібно мобілізувати близько $70 млн. Частину фінансування вже надали міжнародні партнери.