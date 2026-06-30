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Трудовой кодекс по-новому: Украина и международные партнеры реформируют рынок труда

Минэкономики и МОТ подписали Совместное заявление о запуске Программы достойного труда для Украины
Минэкономики и МОТ подписали Совместное заявление о запуске Программы достойного труда для Украины / Минэкономики

На Конференции по восстановлению Украины (URC 2026) Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины и Международная организация труда (МОТ) подписали Совместное заявление, официально запускающее Программу достойного труда на 2026–2029 годы.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.

Документ определяет ключевые приоритеты сотрудничества в сфере занятости, социальной защиты, развития навыков и масштабного обновления трудового законодательства.

Поддержку реформы украинского рынка труда со стороны международных партнеров также обсудили во время профильной панели "Labour Market for Economy of the Future: Skills, Productivity and Inclusive Employment".

По словам министра Алексея Соболева, обновление профильного законодательства является критически важным элементом глобальной трансформации экономики.

"Нам нужны правила, которые одновременно защищают работников, дают бизнесу предсказуемость и отвечают европейским стандартам", - подчеркнул глава ведомства.

Основные направления и целые программы

Новая инициатива разработана в трехстороннем формате МОТ, что предполагает тесное взаимодействие Правительства Украины, организаций работодателей и профсоюзов работников. Она будет функционировать как официальная рамка сотрудничества на следующие четыре года и будет фокусироваться на следующих задачах:

  • Создание возможностей для бизнеса: стимулирование предпринимательства и запуск новых достойных рабочих мест в процессе восстановления;
  • Развитие человеческого капитала: переквалификация кадров и адаптация профессиональных навыков украинцев под запросы современной экономики;
  • Социальная защита: укрепление систем государственной поддержки и безопасности труда;
  • Гармонизация с правом ЕС: формирование современной правовой рамки, отвечающей потребностям рынка труда во время войны, периода восстановления и непосредственной интеграции Украины в Европейский Союз.

Отдельное внимание в Программе уделено адаптации внутренних политик и практик к международным трудовым стандартам, что является одним из требований евроинтеграционного трека Украины.

Напомним, саму Программу достойного труда на 2026-2029 годы Украина и Международная организация труда (МОТ) подписали 12 июня. На внедрение запланированных мер нужно мобилизовать около $70 млн. Часть финансирования уже предоставили международные партнеры.

Автор:
Татьяна Бессараб