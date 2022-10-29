В "Нафтогазе" объяснили причину отключения Трипольской ТЭС от поставок газа

Основной причиной распоряжения газопоставляющей компанией "Нафтогаз Украины" оператору газораспределительных сетей "Киевоблгаз" отключить 30 октября поставки газа на Трипольскую теплоэлектростанцию (Украинка, Киевская область), принадлежащей компании "Центрэнерго", является долг ТЭС за потребленное топливо.

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Согласно сообщению Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", на 28 октября этот долг составляет 2,757 миллиарда гривен, передает "Интерфакс-Украина.

В НАК отмечают, что Трипольская ТЭС включена в реестр потребителей поставщика "последней надежды", который по закону имеет право прекратить поставки газа потребителю до истечения определенного законом предельного срока в случае невыполнения им обязательства по полной и своевременной оплате стоимости ресурса.

При этом в "Нафтогазе" считают, что прекращение поставок газа Трипольской ТЭС не должно привести к прекращению ее работы, поскольку основное топливо, которое она использует для своей деятельности, - это уголь, а газ и мазут являются резервным топливом.

"Учитывая сложившуюся ситуацию, ГК "Нафтогаз Украины" выражает свою готовность к конструктивному диалогу и призывает "Центрэнерго", НЭК "Укрэнерго" и Министерство энергетики безотлагательно решить вопросы задолженности, накопленной "Центрэнерго", а также определить условия и источники закупки ресурса для обеспечения потребностей предприятий, производящих электрическую энергию (в том числе "Центрэнерго"), – отметили в госкомпании.

В то же время в НАК обращают внимание, что "Центрэнерго" не выполнило свои договорные обязательства и отказалось от поставки электроэнергии на сумму 1,8 миллиарда гривен, предусмотренной двусторонними договорами ее купли-продажи, заключенными с ГК "Нафтогаз Украины" в декабре 2021 и феврале 2022 года.

При этом в "Нафтогазе" отмечают, что компания произвела предварительные оплаты за электроэнергию за март 2022 года, IV квартал 2022 года и I квартал 2023 года.

Также в НАК указывают, что Трипольская ТЭС, в отличие, например, от Змиевской ТЭС "Центрэнерго", отсутствует в Перечне потребителей электрической энергии и природного газа, которые не относятся к категории бытовых потребителей и выполняют жизненно важные функции для обеспечения обороноспособности Украины, утвержденном приказом Министерства энергетики №313 от 14 сентября.

Отметим, что накануне первый заместитель председателя комиссии по энергетике и ЖКХ Верховной Рады Алексей Кучеренко (фракция "Батькивщина") опубликовал письмо от "Киевоблгаза" об отключении Трипольской ТЭС от поставок этого топлива с 7:00 30 октября с призывом к нардепу вмешаться в ситуацию для недопущения критических последствий для энергосистемы в условиях войны.