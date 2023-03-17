Депутат від "Європейської солідарності" складе мандат: у чому причина

Народний депутат від "Європейської солідарності", генерал Михайло Забродський складає мандат. Наразі він планує сконцентруватися на допомозі Генеральному штабу ЗСУ.

Про це повідомив нардеп Ярослав Юрчишин.

Він зазначив, що генерал Забродський вже давно допомагає Генеральному штабу та особисто головнокомандувачу ЗСУ Валерій Залужному.

"То ж, так вигладяє, обрав можливість сконцентруватися на цій ділянці.Повага та подяка за Службу", - підкреслив Юрчишин.

Зазначимо, Михайло Забродський потрапив до Верховної Ради у 2019 році від політичної партії "Європейська солідарність". Він був першим заступником голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Забродський був командувачем Десантно-штурмових військ у 2015−2019 роках.

Нагадаємо, 23 лютого Верховна Рада України підтримала припинення повноважень нардепа Олександра Трухіна, який визнаний винним у спробі надання хабаря поліцейському.

Наступного дня Рада прийняла аналогічні рішення щодо нардепів Наталії Королевської, Юрія Солода та Олега Волошина, які були обрані від забороненої ОПЗЖ.