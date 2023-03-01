Майже всі нардепи отримали 100% надбавку до січневого окладу: кому перепало найбільше

396 із 415 депутатів Верховної Ради України отримали стовідсоткову надбавку до окладу в січні 2023 року. Доплатили законотворцям за "інтенсивність праці".

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Про це повідомили в апараті ВРУ на запит "Української правди".

Найбільші виплати отримали голова парламенту Руслан Стефанчук – 78,9 тисячі гривень та голова комітету ВРУ у закордонних справах Олександр Мережко – 69,1 тисячі гривень.

Натомість найнижче оцінили "інтенсивність праці" депутата з групи "Довіра" Валерія Лунченка – у 4,9 тисячі гривень. Виключеному з фракції "Слуга народу" Олександру Дубінському доплатили 5 тисяч гривень.

Без надбавки лишились переважно позбавлені мандатів нардепи від забороненої ОПЗЖ, позафракційний Андрій Деркач, а також кілька депутатів з інших фракцій та груп – зокрема, Лариса Білозір, Олесь Довгий, Ольга Стефанишина. Вони в принципі не отримали жодних виплат за січень.

Є й такі, що саму зарплату не отримали, але зовсім без грошей не лишилися. Позбавлений мандата від ОПЗЖ Андрій Аксьонов отримав компенсацію за невикористану відпустку. А Сергію Шахову з групи "Довіра" прийшло відшкодування за відрядження.

Загалом на виплати парламентарям у січні 2023 року пішло 19,4 мільйона гривень. Це майже вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Середня виплата на одного депутата за січень становить 48,8 тисячі гривень. До цієї суми входять оклад, 100% надбавка та варіативні виплати.

Нагадаємо, у березні Кабінет міністрів проіндексує пенсії на 20%. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, індексація виплат торкнеться більш ніж 10 мільйонів українців.