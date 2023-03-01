Почти все нардепы получили 100% надбавку к январскому окладу: кому досталось больше всех

396 из 415 депутатов Верховной Рады Украины получили стопроцентную надбавку к окладу в январе 2023 года. Доплатили законотворцам за "интенсивность труда".

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Об этом сообщили в аппарате ВРУ по запросу "Украинской правды".

Наибольшие выплаты получили спикер парламента Руслан Стефанчук – 78,9 тысяч гривен и председатель комитета ВРУ по иностранным делам Александр Мережко – 69,1 тысяч гривен.

Ниже всего оценили "интенсивность труда" депутата из группы "Довира" Валерия Лунченко - в 4,9 тысячи гривен. Исключенному из фракции "Слуга народа" Александру Дубинскому доплатили 5 тысяч гривен.

Без надбавки остались преимущественно лишенные мандатов нардепы от запрещенной ОПЗЖ, внефракционный Андрей Деркач, а также несколько депутатов из других фракций и групп – в частности Лариса Билозир, Олесь Довгий, Ольга Стефанишина. Они в принципе не получили никаких выплат за январь.

Есть и те, кто саму зарплату не получили, но совсем без денег не остались. Лишенный мандата от ОПЗЖ Андрей Аксенов получил компенсацию за неиспользованный отпуск. А Сергею Шахову из группы "Довира" пришло возмещение за командировку.

В целом на выплаты парламентариям в январе 2023 ушло 19,4 миллиона гривен. Это почти вдвое больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Средняя выплата на одного депутата за январь составляет 48,8 тысяч гривен. В эту сумму входят оклад, 100% надбавка и вариативные выплаты.

Напомним, в марте Кабинет министров проиндексирует пенсии на 20%. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, индексация выплат коснется более 10 миллионов украинцев.