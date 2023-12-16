Украина и Румыния разрешили спор, длившийся 20 лет

Украина разрешила 20-летний спор с Румынией, которая касалась канала "Дунай – Черное море". Об этом 16 декабря сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.

По его словам, украинская сторона выполнила требования соседнего государства и привела проект в соответствие с требованиями Конвенции Эспоо, которая оценивает влияние определенных видов деятельности на окружающую среду.

"Украина не безразлична к добрососедским отношениям и соблюдению норм международного права. Мы хотим и можем искать общий язык и исправлять ошибки прошлого", – написал Стрелец.

Дунай – Черное море: претензии Румынии

Украинское правительство приняло решение о строительстве канала, который соединит Дунай и Черное море через устье Быстрое, в 2003 году.

Однако в Румынии выступали против строительства, объясняя это тем, что подобные действия угрожают окружающей среде региона. Также сетовали на то, что Украина начала строительство в приграничной зоне без предварительных консультаций.

В свою очередь тогдашний заместитель министра иностранных дел Украины Александр Моцик указывал на то, что Румыния имеет монополию на проход из Дуная к Черному морю, поэтому близлежащие регионы Украины без канала будут нести значительные экономические потери.

Несмотря на то, что транспортный проект был реализован и канал функционирует много лет, у Румынии оставались беспокойства касательно ситуации на Дунае.

Например, в феврале 2023-го Бухарест потребовал предоставить доступ своим гидрографическим суднам в украинские воды Килийского ответвления, образующего границу между Румынией и Украиной. Это хотели сделать для выявления изменений, произошедших там с 2005 года. Также Румыния требовала прекратить все дноуглубительные работы в дельте Дуная.