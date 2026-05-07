Пільговий експорт сої та ріпаку: скільки Україна отримала до бюджету

За вісім місяців роботи пільгового режиму експорту сої та ріпаку обсяг операцій в Україні сягнув 3,5 млрд грн. Водночас до державного бюджету надійшло 1,8 млрд грн, з яких 470 млн грн спрямовано до спеціального фонду.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тараса Висоцького.

За його словами, з вересня Україна експортувала майже 2 млн тонн сої та ріпаку, а сама система пільгового експорту працює стабільно та контрольовано.

У квітні уряд зафіксував сезонне скорочення обсягів експорту, що традиційно відбувається наприкінці маркетингового року. У Міністерстві очікують подальшого зниження активності до завершення сезону, тоді як новий цикл експорту ріпаку стартує у липні.

Окремо уряд посилив моніторинг експортних операцій. Йдеться про звірку даних між експертними висновками Торгово-промислової палати та Державним аграрним реєстром.

За даними міністерства:

у квітні Торгово-промислова палата видала 362 експертні висновки,

у перші дні травня — ще 62.

У міністерстві зазначають, що наразі не зафіксовано випадків анулювання документів через перевищення обсягів експорту, а система працює точніше, ніж на старті запуску механізму.

Для аграрного ринку експорт сої та ріпаку залишається важливим джерелом валютної виручки, особливо в умовах нестабільної логістики та високої залежності агросектору від зовнішніх ринків.

У підсумку, пільговий режим експорту сої та ріпаку продовжує забезпечувати надходження до бюджету та підтримувати аграрний експорт, тоді як влада посилює контроль за прозорістю операцій.

Окрім цього, Міністерство економіки розробило нові підходи до моніторингу походження олійних культур. Головна мета проєкту постанови — зробити експорт сої та ріпаку прозорішим і технічно пов’язати його з даними Державного аграрного реєстру (ДАР).