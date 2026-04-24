Експорт сої та ріпаку за новими правилами: як працюватиме оновлений моніторинг

Міністерство економіки України розробило нові підходи до моніторингу походження олійних культур. Головна мета проєкту постанови — зробити експорт сої та ріпаку прозорішим і технічно пов’язати його з даними Державного аграрного реєстру (ДАР).

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба відомства.

Верифікація через ДАР

Для отримання права на експорт без сплати мита агровиробники та кооперативи тепер мають обов’язково проходити верифікацію в системі ДАР. Процедура відбуватиметься автоматично після подання заявки у чітко визначені терміни:

для ріпаку – з 1 липня поточного року до 1 квітня наступного року;

для сої – з 1 вересня поточного року до 1 червня наступного року.

Система автоматично звірятиме інформацію Торгово-промислової палати з офіційними даними реєстру.

Доля перехідних залишків

Уряд врегулював питання продукції, що залишилася на складах. Залишки 2025/2026 маркетингового року не враховуватимуться при визначенні обсягів експорту сої та ріпаку, які звільняються від сплати експортного мита у 2026/2027 маркетинговому році.

Водночас їх необхідно реалізувати:

на експорт: ріпак – до 30 червня 2026 року, сою – до 31 серпня 2026 року;

на внутрішньому ринку – без обмежень.

Звітування про врожайність

Одним із ключових нововведень стане можливість коригування даних про врожай. Виробники зможуть спочатку вносити планові показники, а після збору врожаю — фактичні. Така гнучкість дозволить бізнесу точніше планувати експортні контракти.

Водночас проєкт встановлює граничні показники врожайності:

для ріпаку – не більше 5,0 т/га;

для сої – не більше 3,5 т/га.

За словами заступника міністра Тараса Висоцького, нові правила покликані усунути подвійне трактування норм і дати експортерам впевненість у плануванні. Чіткі процедури та автоматизація мають мінімізувати корупційні ризики та затримки на митниці.

Починаючи з 2027 року, система ДАР самостійно розраховуватиме залишки попередніх періодів, що ще більше спростить адміністрування для бізнесу.

Нагадаємо, в Україні спостерігається зростання цін на сою через високий попит з боку внутрішніх переробних підприємств. Закупівельні ціни на сою з ГМО підвищилися на 300-500 грн/т і становлять 20500-21000 грн/т.