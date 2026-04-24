Экспорт сои и рапса по новым правилам: как будет работать обновленный мониторинг

соя
Минэкономики готовит новые правила экспорта сои и рапса / Depositphotos

Министерство экономики Украины разработало новые подходы к мониторингу происхождения масличных культур. Главная цель проекта постановления — сделать экспорт сои и рапса более прозрачным и технически увязать его с данными Государственного аграрного реестра (ГАР).

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Верификация через ДАР

Для получения права на экспорт без уплаты пошлин агропроизводители и кооперативы теперь должны обязательно проходить верификацию в системе ГАР. Процедура будет проходить автоматически после подачи заявки в четко определенные сроки:

  • для рапса – с 1 июля текущего года по 1 апреля следующего года;
  • для сои – с 1 сентября текущего года по 1 июня следующего года.

Система будет автоматически сверять информацию Торгово-промышленной палаты с официальными данными реестра.

Доля переходных остатков

Правительство урегулировало вопросы оставшейся на складах продукции. Остатки 2025/2026 маркетингового года не будут учитываться при определении объемов экспорта сои и рапса, освобождаемых от уплаты экспортных пошлин в 2026/2027 маркетинговом году.

В то же время их необходимо реализовать:

  • на экспорт: рапс – до 30 июня 2026, сою – до 31 августа 2026;
  • на внутреннем рынке – без ограничений.

Отчет об урожайности

Одним из ключевых новшеств станет возможность корректировки данных об урожае. Производители смогут сначала вносить плановые показатели, а после сбора урожая фактические. Такая гибкость позволит бизнесу планировать экспортные контракты.

В то же время, проект устанавливает предельные показатели урожайности:

  • для рапса – не более 5,0 т/га;
  • для сои – не более 3,5 т/га.

По словам замминистра Тараса Высоцкого, новые правила призваны устранить двойную трактовку норм и дать экспортерам уверенность в планировании. Четкие процедуры и автоматизация должны минимизировать коррупционные риски и задержки на таможне.

Начиная с 2027 года, система ДАР будет самостоятельно рассчитывать остатки предыдущих периодов, что еще больше упростит администрирование для бизнеса.

Напомним, в Украине наблюдается рост цен на сою из-за высокого спроса со стороны внутренних перерабатывающих предприятий. Закупочные цены на сою по ГМО повысились на 300-500 грн/т и составляют 20500-21000 грн/т.

Автор:
Татьяна Бессараб