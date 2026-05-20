Україна увійде до трійки найбільших світових експортерів ріпаку: новий прогноз

У сезоні 2026/27 років Україна зберігатиме свої позиції серед трьох найбільших світових експортеров ріпаку. За прогнозами USDA, обсяги українського експорту цієї культури можуть сягнути 2,6 мільйона тонн.

Як пише Delo.ua, аналітики "УкрАгроКонсалт" озвучують більш стриманий прогноз внутрішнього врожаю на рівні близько 3,4 мільйона тонн.

Така розбіжність в оцінках посилює очікування жорсткої конкуренції за сировину між вітчизняними експортерами та переробниками.

Глобальні тренди

Загалом світовий ринок ріпаку входить у новий сезон в умовах суперечливих факторів. Глобальне виробництво олійної культури може досягти нового історичного максимуму і скласти 96,9 мільйона тонн, чому сприяє розширення посівних площ до 45,5 мільйона гектарів.

Попри збільшення посівів, глобальний ринок залишається дуже чутливим до погодних умов у ключових регіонах виробництва, зокрема в Канаді, Австралії та країнах Європейського Союзу.

Динаміка світового виробництва демонструє помірнішу врожайність після сильного попереднього сезону на тлі поступового розширення площ.

Поряд із цим посилюється роль Канади, України та Індії у формуванні глобальної пропозиції та експортної конкуренції.

Трансформація українського експорту

Структура українського ринку ріпаку продовжує зміщуватися у бік продукції з доданою вартістю. Головним покупцем українського ріпаку та ріпакової олії залишається Європейський Союз.

Натомість експорт ріпакового шроту демонструє значно ширшу географію збуту завдяки активній присутності українських постачальників на ринках країн Азії та Близького Сходу.

За оцінками експертів "УкрАгроКонсалт", сучасний ринок дедалі сильніше реагує не лише на обсяги збору врожаю, а й на енергетичні, геополітичні та логістичні чинники.

Новий сезон ще сильніше пов’язує світові ціни на ріпак із ринком енергоносіїв та маржинальністю виробництва біодизелю. Торгові потоки, вартість фрахту та геополітика стають визначальними чинниками, що підсилює довгострокову трансформацію всього олійного сектору.

Нагадаємо, ціни на український ріпак старого врожаю зросли до $560–570 за тонну на умовах СРТ-порт через високий попит на експортному ринку, попри уповільнення торгівлі в напрямку портів.