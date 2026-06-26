Аномальна спека в Україні та ЄС підігріла ціни на ріпак: скільки платять за новий врожай

Світові ціни на ріпак зростають через аномальну спеку в Європі та очікуване потепління в Україні. Додатковим ризиком для ринку став новий виток нафтової кризи довкола Ормузької протоки, який знову штовхає котирування вгору.

Як пише Delo.ua, про це інформує Зернова біржа.

Європу накрила аномальна спека (35–42°C), яка загрожує посівам у Франції — головному виробнику ріпаку в ЄС.

Попри збільшення площ під культурою на 6,5–8% (до 1,35 млн га), через зниження врожайності валовий збір у країні прогнозується лише на рівні 4,2–4,5 млн тонн.

Як наслідок, агентство Expana вже знизило червневий прогноз виробництва ріпаку в ЄС до 20,3 млн тонн. На цьому тлі серпневі ф'ючерси на біржі Euronext підскочили на 2,9% — до 518,75 €/т.

В Україні з неділі також очікується спека до 30–36°C, хоча прогнозовані на середину тижня опади мають нівелювати температурний стрес.

Вітчизняні форвардні ціни на ріпак з доставкою до чорноморських портів тримаються в межах 550–570 $/т.

Внутрішні переробники наразі декларують ціни на рівні 25 500–26 500 грн/т (500–520 $/т без ПДВ), проте експерти прогнозують підвищення цін у разі посилення конкуренції за сировину на старті сезону.

Нагадаємо, ціни на український ріпак старого врожаю зросли до $560–570 за тонну на умовах СРТ-порт через високий попит на експортному ринку, попри уповільнення торгівлі в напрямку портів.