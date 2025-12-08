Запланована подія 2

Новости
Дата публикации
Стипендии вырастут вдвое: в госбюджете-2026 предусмотрели 6,6 млрд грн на выплаты студентам

Стипендии вырастут вдвое / Минфин.

В государственном бюджете Украины на 2026 год заложено 6,6 млрд гривен на выплату академических и именных стипендий студентам учебных заведений. Это на 1,2 млрд грн больше, чем было предусмотрено в 2025 году.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин.

Бюджет разработало Министерство финансов Украины, а Верховная Рада приняла его 3 декабря 2025 года. Завышенные размеры стипендий начнут действовать с 1 сентября 2026 года.

Какие стипендии будут получать студенты с сентября 2026 года

С осени 2026 года для студентов заведений высшего образования предусмотрен существенный рост выплат. В частности, президентская стипендия вырастет с 10 000 до 20 000 гривен в месяц, стипендия Верховной Рады – с 4 400 до 8 800 гривен, а стипендия Кабинета министров – с 4 000 до 8 000 гривен.

Минимальная академическая стипендия увеличится с 2 000 до 4 000 гривен, повышенная академическая – с 2 910 до 5 820 гривен, отраслевая – с 2 550 до 5 100 гривен, а повышенная отраслевая – с 3 710 до 7 420 гривен.

Повышение для студентов колледжей

Рост стипендий предусмотрен и для студентов учреждений профессионального образования. Стипендия Президента Украины увеличится с 7600 до 15200 гривен, а стипендия Верховной Рады - с 3320 до 6640 гривен.

Минимальная академическая стипендия вырастет с 1 510 до 3 020 гривен, повышена – с 2 197 до 4 394 гривен, отраслевая – с 1 930 до 3 860 гривен, а повышенная отраслевая – с 2 809 до 5 618 гривен.

Добавим, украинская молодежь получит больше поддержки от государства. Правительство повысило президентские стипендии для студентов и анонсировало увеличение грантов по программе "Собственное дело".

Автор:
Татьяна Гойденко