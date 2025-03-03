Правительство упростило назначение социальных стипендий: что изменилось

Минсоцполитики продолжает совершенствовать программы и инструменты социальной поддержки украинцев, чтобы в условиях войны обеспечить действенную и эффективную поддержку нуждающимся. Правительство приняло постановление, упрощающее назначение социальных стипендий студентам из уязвимых категорий граждан.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

Что изменилось?

Теперь дети из льготных категорий (ВПЛ, участников боевых действий, лиц с инвалидностью в результате войны, лиц, лишенных личной свободы) смогут получать социальную стипендию от государства и после достижения 18-го возраста до 23-х лет включительно. На помощь могут рассчитывать вышеуказанные лица независимо от того, получили ли они соответствующий статус до совершеннолетия или после.

Ранее, если соответствующий статус ребенку или его родителям был установлен по достижении 18-летнего возраста, студент не мог претендовать на социальные стипендии.

Кроме того, введена норма, разрешающая:

детям УБД, лиц с инвалидностью в результате войны или защитников Украины, пропавших без вести, если удостоверение члена семьи погибших еще не оформлено, использовать для оформления социальной стипендии решение суда о признании отца (матери) безвестно отсутствующим или извлечение из Единого реестра лиц, пропавших без вести;

детям УБД вместо справки о непосредственном участии в боевых действиях, если нет возможности предоставить копию удостоверения УБД, использовать выписку из Единого государственного реестра ветеранов войны.

Напомним, Министерство социальной политики Украины за два с половиной года цифровизировало практически всю систему социальной поддержки и планирует полностью перевести остальные услуги в электронный формат до конца 2025 года.