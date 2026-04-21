Основатель Amazon привлекает $10 млрд для нового ИИ-проекта Prometheus

Основатель Amazon Джефф Безос близится к завершению масштабного раунда финансирования своей новой лаборатории искусственного интеллекта. Компания, известная под названием Project Prometheus, планирует привлечь 10 миллиардов долларов от группы ведущих инвесторов.

После завершения сделки рыночная оценка стартапа достигнет 38 миллиардов долларов, что сделает его одним из самых капитализированных проектов на ранней стадии в мире.

Этот проект стал первым случаем с 2021 года, когда Джефф Безос вступил в операционную должность после того, как покинул кресло гендиректора Amazon.

Вместе с соисполнительным директором Викрамом Баджаджем он лично руководит процессом сбора средств.

К новому раунду присоединились такие финансовые гиганты как JPMorgan и BlackRock, хотя официальные представители сторон воздерживаются от комментариев. Текущее финансирование включает средства, привлеченные еще в ноябре прошлого года, но раунд был расширен из-за высокого спроса со стороны инвесторов.

Project Prometheus сосредоточен на создании систем искусственного интеллекта, способных понимать законы физики.

В отличие от текстовых моделей эти технологии разрабатываются для трансформации инженерии, архитектуры и промышленного производства.

Компания уже наняла сотни специалистов, включая ученых в области ИИ и экспертов по вычислительной инфраструктуре, работающих в офисах в Сан-Франциско, Лондоне и Цюрихе.

Главная цель состоит в создании специализированных моделей, которые смогут автоматизировать и ускорить сложные физические процессы.

Ранее Amazon объявил об инвестициях в объеме до $50 млрд для расширения возможностей искусственного интеллекта и суперкомпьютерной инфраструктуры для клиентов Amazon Web Services (AWS) среди государственных учреждений США.