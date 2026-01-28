Amazon увольняет тысячи работников, делая ставку на ИИ и эффективность

Amazon подтвердила сокращение 16 тыс. корпоративных рабочих мест, завершив план увольнений, охвативший с октября около 30 тыс. сотрудников. Компания под руководством CEO Энди Джасси оптимизирует структуру управления, отказывается от неэффективных направлений и активнее внедряет искусственный интеллект.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Наибольшие сокращения за 30 лет

Компания Amazon подтвердила сокращение 16 тыс. корпоративных рабочих мест, завершив план оптимизации персонала, в пределах которого с октября было уволено около 30 тыс. сотрудников. В то же время, компания не исключает возможности дальнейших сокращений.

Ранее сообщалось, что Amazon готовит второй раунд увольнений в рамках стратегии генерального директора Энди Джасси, направленной на сокращение бюрократии и отказ от неэффективных направлений бизнеса. В рамках этой политики компания объявила о закрытии остальных стационарных продуктовых магазинов Fresh и супермаркетов Go, а также об отказе от биометрической платежной системы Amazon One, использовавшей сканирование ладони.

Несмотря на то, что 30 тыс. уволенных работников составляют незначительную долю от общего количества сотрудников Amazon, насчитывающего около 1,58 млн человек, эти сокращения охватили почти 10% корпоративного персонала и стали самыми крупными за последние три десятилетия. По масштабам они превысили предыдущую волну увольнений в 2022-2023 годах, когда компания сократила 27 тыс. работников.

По словам главного директора по персоналу Amazon Бет Галетти, сокращения были необходимы для укрепления компании путем упрощения управленческой структуры, уменьшения количества уровней управления и устранения чрезмерной бюрократии. Она также отметила, что отдельные команды могут и дальше вносить коррективы в свою численность.

Последние увольнения стали вторым крупным раундом сокращений за три месяца. В октябре Amazon уже уволила 14 тыс. работников, объяснив это активным внедрением искусственного интеллекта, изменениями в корпоративной культуре и чрезмерным наймом во время пандемии COVID-19, когда спрос на онлайн-торговлю резко возрос. В то же время, в компании подчеркивают, что регулярные массовые сокращения не являются их долгосрочной стратегией.

Amazon признает новые сокращения

Amazon случайно направила сотрудникам Amazon Web Services письмо с внутренним названием плана сокращений "Проект Рассвет", что вызвало беспокойство среди тысяч работников. По данным сотрудников и сообщениям Reuters, сокращения коснулись подразделений AWS, Alexa, Prime Video, рекламы, устройств и доставки "последней мили", однако полный масштаб увольнений пока не раскрывается.

Компания не предоставила официальных комментариев по ситуации. Сокращения происходят на фоне активного внедрения искусственного интеллекта, позволяющего автоматизировать как административные процессы, так и сложные технические задачи. Ранее CEO Amazon Энди Джасси заявлял, что рост использования ИИ приведет к уменьшению количества корпоративных рабочих мест.

Что известно об Amazon

Amazon (Amazon.com, Inc.) — ведущая американская технологическая компания, основанная Джеффом Безосом в 1994 году как интернет-магазин. С тех пор компания превратилась в крупнейшего в мире онлайн-ритейлера и провайдера облачных услуг, занимая лидирующие позиции в электронной коммерции, стриминговых сервисах, производстве электроники и логистике. Amazon предлагает более 600 миллионов товаров, развивает сервис Prime Video, искусственный интеллект, умные устройства, такие как Kindle и Echo, а также собственную систему доставки, включая роботизированные составы.

Компания предлагает подписку Amazon Prime, которой пользуются более 200 миллионов человек, что обеспечивает быструю доставку и доступ к цифровому контенту. Amazon постоянно внедряет инновации: от голосового ассистента Alexa до приобретения киностудии MGM. На американском рынке компания контролирует более трети электронной коммерции, а для украинских покупателей доставка возможна через форвардинговые сервисы, такие как Dnipro LLC. Несмотря на огромные доходы, Amazon активно инвестирует в развитие технологий и защиту от подделок, сохраняя статус одного из глобальных лидеров рынка.

С 2021 года компанию возглавляет Энди Джесси, сменивший в должности генерального директора основателя Джеффа Безоса. Amazon продолжает оставаться символом технологического совершенства и инновационного развития, объединяя электронную коммерцию, облачные вычисления и передовые цифровые сервисы.

Amazon в Украине

Официального представительства Amazon в Украине нет. Прямая доставка по Украине доступна только для части товаров. Большинство украинцев используют сервисы перевозчиков-форвардеров (Новая Почта Глобал, Meest, Unitrade Express).

Однако Украина уже активно сотрудничает с Amazon Web Services (AWS). Интеграция технологий OpenAI в облачную инфраструктуру Amazon может означать, что украинское Минцифры получит доступ к наиболее продвинутым инструментам ИИ через уже существующие партнерства.

Ранее Amazon объявил об инвестициях в объеме до $50 млрд для расширения возможностей искусственного интеллекта и суперкомпьютерной инфраструктуры для клиентов Amazon Web Services (AWS) среди государственных учреждений США.