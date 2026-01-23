Масштабное сокращение в истории Amazon за 30 лет: под угрозой 30тыс. рабочих мест

Amazon готовится к наибольшему сокращению корпоративных работников за 30 лет своей истории. На следующей неделе компания планирует второй раунд увольнений в рамках общей цели сократить около 30 000 рабочих мест.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Новый раунд сокращений в Amazon и причины

Интернет-ритейлер Amazon планирует на следующей неделе второй раунд сокращений корпоративных рабочих мест в пределах своей общей цели сократить около 30 000 работников. В октябре компания уже уволила примерно 14 000 человек, что составляет около половины этого целевого количества.

По словам источников, новые сокращения коснутся подразделений Amazon Web Services, розничной торговли, Prime Video и отдела человеческих ресурсов (People Experience and Technology), хотя точный объем еще неизвестен. Спикер компании от комментариев воздержался.

Предыдущие сокращения в компании были связаны с ростом использования программного обеспечения для искусственного интеллекта. Внутреннее сообщение Amazon тогда отмечало, что "это поколение ИИ является наиболее трансформационной технологией со времен Интернета и позволяет компаниям внедрять инновации гораздо быстрее". Однако генеральный директор Энди Джасси позже пояснил, что октябрьские увольнения "не были финансово оговорены и даже не связаны с искусственным интеллектом". По его мнению, сокращение касалось культуры компании и избыточной бюрократии.

Джасси также отметил, что со временем корпоративная рабочая сила Amazon сократится благодаря повышению эффективности и автоматизации с помощью искусственного интеллекта. Компании все чаще используют ИИ для написания кода и автоматизации рутинных задач, что позволяет экономить средства и уменьшать зависимость от труда человека. На ежегодной конференции AWS в декабре Amazon демонстрировала новые модели ИИ, ориентированные на повышение эффективности бизнес-процессов.

Отмечается, что все 30 000 сокращенных рабочих мест составят небольшую часть от общей численности сотрудников Amazon – 1,58 миллиона человек, но почти 10% корпоративной рабочей силы.

Этот раунд станет самым большим увольнением за 30-летнюю историю компании. Для сравнения, в 2022 году Amazon сократила около 27 000 рабочих мест.

Что известно об Amazon

Amazon (Amazon.com, Inc.) - ведущая американская технологическая компания, основанная Джеффом Безосом в 1994 году как интернет-магазин. С тех пор компания превратилась в крупнейшего в мире онлайн-ритейлера и провайдера облачных услуг, занимая лидирующие позиции в электронной коммерции, стриминговых сервисах, производстве электроники и логистике. Amazon предлагает более 600 миллионов товаров, развивает сервис Prime Video, искусственный интеллект, умные устройства, такие как Kindle и Echo, а также собственную систему доставки, включая роботизированные составы.

Компания предлагает подписку Amazon Prime, которой пользуются более 200 миллионов человек, что обеспечивает быструю доставку и доступ к цифровому контенту. Amazon постоянно внедряет инновации: от голосового ассистента Alexa до приобретения киностудии MGM. На американском рынке компания контролирует более трети электронной коммерции, а для украинских покупателей доставка возможна через форвардинговые сервисы, такие как Dnipro LLC. Несмотря на огромные доходы, Amazon активно инвестирует в развитие технологий и защиту от подделок, сохраняя статус одного из глобальных лидеров рынка.

С 2021 года компанию возглавляет Энди Джесси, сменивший в должности генерального директора основателя Джеффа Безоса. Amazon продолжает оставаться символом технологического совершенства и инновационного развития, объединяя электронную коммерцию, облачные вычисления и передовые цифровые сервисы.

Amazon в Украине

Официального представительства Amazon в Украине нет. Прямая доставка по Украине доступна только для части товаров. Большинство украинцев используют сервисы перевозчиков-форвардеров (Новая Почта Глобал, Meest, Unitrade Express).

Однако Украина уже активно сотрудничает с Amazon Web Services (AWS). Интеграция технологий OpenAI в облачную инфраструктуру Amazon может означать, что украинское Минцифры получит доступ к наиболее продвинутым инструментам ИИ через уже существующие партнерства.

Ранее Amazon объявил об инвестициях в объеме до $50 млрд для расширения возможностей искусственного интеллекта и суперкомпьютерной инфраструктуры для клиентов Amazon Web Services (AWS) среди государственных учреждений США.