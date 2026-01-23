Найбільше скорочення в історії Amazon за 30 років: під загрозою 30тис. робочих місць

Amazon готується до найбільшого скорочення корпоративних працівників за 30 років своєї історії. Наступного тижня компанія планує другий раунд звільнень у межах загальної мети скоротити близько 30 000 робочих місць.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Новий раунд скорочень у Amazon та причини

Інтернет-ритейлер Amazon планує наступного тижня другий раунд скорочень корпоративних робочих місць у межах своєї загальної мети скоротити близько 30 000 працівників. У жовтні компанія вже звільнила приблизно 14 000 людей, що становить близько половини від цієї цільової кількості.

За словами джерел, нові скорочення торкнуться підрозділів Amazon Web Services, роздрібної торгівлі, Prime Video та відділу людських ресурсів (People Experience and Technology), хоча точний обсяг ще невідомий. Речник компанії від коментарів утримався.

Попередні скорочення в компанії пов’язували зі зростанням використання програмного забезпечення для штучного інтелекту. Внутрішнє повідомлення Amazon тоді зазначало, що "це покоління ШІ є найбільш трансформаційною технологією з часів Інтернету та дозволяє компаніям впроваджувати інновації набагато швидше". Однак генеральний директор Енді Джассі пізніше пояснив, що жовтневі звільнення "не були фінансово обумовлені і навіть не пов’язані зі штучним інтелектом". На його думку, скорочення стосувалося культури компанії та надлишкової бюрократії.

Джассі також наголосив, що з часом корпоративна робоча сила Amazon скоротиться завдяки підвищенню ефективності та автоматизації за допомогою штучного інтелекту. Компанії дедалі частіше використовують ШІ для написання коду та автоматизації рутинних завдань, що дозволяє економити кошти та зменшувати залежність від людської праці. Під час щорічної конференції AWS у грудні Amazon демонструвала нові моделі ШІ, орієнтовані на підвищення ефективності бізнес-процесів.

Наголошується, що всі 30 000 скорочених робочих місць становитимуть невелику частину від загальної чисельності співробітників Amazon - 1,58 мільйона людей, але майже 10% корпоративної робочої сили.

Цей раунд стане найбільшим звільненням за 30-річну історію компанії. Для порівняння, у 2022 році Amazon скоротила близько 27 000 робочих місць.

Що відомо про Amazon

Amazon (Amazon.com, Inc.) — провідна американська технологічна компанія, заснована Джеффом Безосом у 1994 році як інтернет-книгарня. З тих пір компанія перетворилася на найбільшого у світі онлайн-ритейлера та провайдера хмарних послуг, займаючи лідируючі позиції в електронній комерції, стрімінгових сервісах, виробництві електроніки та логістиці. Amazon пропонує понад 600 мільйонів товарів, розвиває сервіс Prime Video, штучний інтелект, розумні пристрої, такі як Kindle та Echo, а також власну систему доставки, включно з роботизованими складами.

Компанія пропонує підписку Amazon Prime, якою користуються понад 200 мільйонів людей, що забезпечує швидку доставку та доступ до цифрового контенту. Amazon постійно впроваджує інновації: від голосового помічника Alexa до придбання кіностудії MGM. На американському ринку компанія контролює понад третину електронної комерції, а для українських покупців доставка можлива через форвардингові сервіси, такі як Dnipro LLC. Незважаючи на величезні прибутки, Amazon активно інвестує в розвиток технологій і захист від підробок, зберігаючи статус одного з глобальних лідерів ринку.

З 2021 року компанію очолює Енді Джессі, який змінив на посаді генерального директора засновника Джеффа Безоса. Amazon продовжує залишатися символом технологічної досконалості та інноваційного розвитку, поєднуючи електронну комерцію, хмарні обчислення та передові цифрові сервіси.

Amazon в Україні

Офіційного представництва Amazon в Україні немає. Пряма доставка в Україну доступна лише для частини товарів. Більшість українців використовують сервіси перевізників-форвардерів (Нова Пошта Глобал, Meest, Unitrade Express).

Проте Україна вже активно співпрацює з Amazon Web Services (AWS). Інтеграція технологій OpenAI у хмарну інфраструктуру Amazon може означати, що українське Мінцифри отримає доступ до найбільш просунутих інструментів ШІ через уже наявні партнерства.

Раніше Amazon оголосив про інвестиції обсягом до $50 млрд для розширення можливостей штучного інтелекту та суперкомп’ютерної інфраструктури для клієнтів Amazon Web Services (AWS) серед державних установ США.