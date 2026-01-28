Amazon звільняє тисячі працівників, роблячи ставку на ШІ та ефективність

Amazon підтвердила скорочення 16 тис. корпоративних робочих місць, завершивши план звільнень, що з жовтня охопив близько 30 тис. співробітників. Компанія під керівництвом CEO Енді Джассі оптимізує структуру управління, відмовляється від неефективних напрямів і активніше впроваджує штучний інтелект.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Найбільші скорочення за 30 років

Компанія Amazon підтвердила скорочення 16 тис. корпоративних робочих місць, завершивши план оптимізації персоналу, в межах якого з жовтня було звільнено близько 30 тис. співробітників. Водночас компанія не виключає можливості подальших скорочень.

Раніше повідомлялось, що Amazon готує другий раунд звільнень у межах стратегії генерального директора Енді Джассі, спрямованої на скорочення бюрократії та відмову від неефективних напрямів бізнесу. У рамках цієї політики компанія оголосила про закриття решти стаціонарних продуктових магазинів Fresh і супермаркетів Go, а також про відмову від біометричної платіжної системи Amazon One, яка використовувала сканування долоні.

Попри те, що 30 тис. звільнених працівників становлять незначну частку від загальної кількості співробітників Amazon, яка налічує близько 1,58 млн осіб, ці скорочення охопили майже 10% корпоративного персоналу та стали найбільшими за останні три десятиліття. За масштабами вони перевищили попередню хвилю звільнень у 2022–2023 роках, коли компанія скоротила 27 тис. працівників.

За словами головної директорки з персоналу Amazon Бет Галетті, скорочення були необхідні для зміцнення компанії шляхом спрощення управлінської структури, зменшення кількості рівнів управління та усунення надмірної бюрократії. Вона також зазначила, що окремі команди можуть і надалі вносити корективи до своєї чисельності.

Останні звільнення стали другим великим раундом скорочень за три місяці. У жовтні Amazon уже звільнила 14 тис. працівників, пояснивши це активним впровадженням штучного інтелекту, змінами в корпоративній культурі та надмірним наймом під час пандемії COVID-19, коли попит на онлайн-торгівлю різко зріс. Водночас у компанії наголошують, що регулярні масові скорочення не є їхньою довгостроковою стратегією.

Amazon визнає нові скорочення

Amazon випадково надіслала співробітникам Amazon Web Services лист із внутрішньою назвою плану скорочень "Проєкт Світанок", що викликало занепокоєння серед тисяч працівників. За даними співробітників і повідомленнями Reuters, скорочення торкнулися підрозділів AWS, Alexa, Prime Video, реклами, пристроїв та доставки "останньої милі", однак повний масштаб звільнень наразі не розкривається.

Компанія не надала офіційних коментарів щодо ситуації. Скорочення відбуваються на тлі активного впровадження штучного інтелекту, який дозволяє автоматизувати як адміністративні процеси, так і складні технічні завдання. Раніше CEO Amazon Енді Джассі заявляв, що зростання використання ШІ призведе до зменшення кількості корпоративних робочих місць.

Що відомо про Amazon

Amazon (Amazon.com, Inc.) — провідна американська технологічна компанія, заснована Джеффом Безосом у 1994 році як інтернет-книгарня. З тих пір компанія перетворилася на найбільшого у світі онлайн-ритейлера та провайдера хмарних послуг, займаючи лідируючі позиції в електронній комерції, стрімінгових сервісах, виробництві електроніки та логістиці. Amazon пропонує понад 600 мільйонів товарів, розвиває сервіс Prime Video, штучний інтелект, розумні пристрої, такі як Kindle та Echo, а також власну систему доставки, включно з роботизованими складами.

Компанія пропонує підписку Amazon Prime, якою користуються понад 200 мільйонів людей, що забезпечує швидку доставку та доступ до цифрового контенту. Amazon постійно впроваджує інновації: від голосового помічника Alexa до придбання кіностудії MGM. На американському ринку компанія контролює понад третину електронної комерції, а для українських покупців доставка можлива через форвардингові сервіси, такі як Dnipro LLC. Незважаючи на величезні прибутки, Amazon активно інвестує в розвиток технологій і захист від підробок, зберігаючи статус одного з глобальних лідерів ринку.

З 2021 року компанію очолює Енді Джессі, який змінив на посаді генерального директора засновника Джеффа Безоса. Amazon продовжує залишатися символом технологічної досконалості та інноваційного розвитку, поєднуючи електронну комерцію, хмарні обчислення та передові цифрові сервіси.

Amazon в Україні

Офіційного представництва Amazon в Україні немає. Пряма доставка в Україну доступна лише для частини товарів. Більшість українців використовують сервіси перевізників-форвардерів (Нова Пошта Глобал, Meest, Unitrade Express).

Проте Україна вже активно співпрацює з Amazon Web Services (AWS). Інтеграція технологій OpenAI у хмарну інфраструктуру Amazon може означати, що українське Мінцифри отримає доступ до найбільш просунутих інструментів ШІ через уже наявні партнерства.

Раніше Amazon оголосив про інвестиції обсягом до $50 млрд для розширення можливостей штучного інтелекту та суперкомп’ютерної інфраструктури для клієнтів Amazon Web Services (AWS) серед державних установ США.