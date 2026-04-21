Засновник Amazon залучає $10 млрд для нового ШІ-проєкту Prometheus

Джефф Безос
Засновник Amazon Джефф Безос наближається до завершення масштабного раунду фінансування своєї нової лабораторії штучного інтелекту. Компанія, відома під назвою Project Prometheus, планує залучити 10 мільярдів доларів від групи провідних інвесторів. 

Після завершення угоди ринкова оцінка стартапу сягне 38 мільярдів доларів, що зробить його одним із найбільш капіталізованих проектів на ранній стадії у світі.

Цей проект став першим випадком з 2021 року, коли Джефф Безос обійняв операційну посаду після того, як залишив крісло гендиректора Amazon.

Разом із співвиконавчим директором Вікрамом Баджаджем він особисто керує процесом збору коштів.

До нового раунду приєдналися такі фінансові гіганти як JPMorgan та BlackRock, хоча офіційні представники сторін наразі утримуються від коментарів. Поточне фінансування включає кошти, залучені ще у листопаді минулого року, але раунд було розширено через високий попит з боку інвесторів.

Project Prometheus зосереджений на створенні систем штучного інтелекту, здатних розуміти закони фізики.

На відміну від текстових моделей, ці технології розробляються для трансформації інженерії, архітектури та промислового виробництва.

Компанія вже найняла сотні фахівців, включаючи науковців у галузі ШІ та експертів з обчислювальної інфраструктури, які працюють в офісах у Сан-Франциско, Лондоні та Цюриху.

Головна мета полягає у створенні спеціалізованих моделей, які зможуть автоматизувати та прискорити складні фізичні процеси.

Раніше Amazon оголосив про інвестиції обсягом до $50 млрд для розширення можливостей штучного інтелекту та суперкомп’ютерної інфраструктури для клієнтів Amazon Web Services (AWS) серед державних установ США. 

