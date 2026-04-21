Украина усиливает энергосистему перед зимой: план 4 ГВт новых мощностей

Как сообщает Delo.ua, со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

Украина планирует обеспечить 4 ГВт новых энергетических мощностей в рамках развития распределенной генерации. Для этого правительство уже упростило процедуры подключения и запуска новых энергетических объектов, чтобы усилить энергосистему перед следующим отопительным сезоном.

По ее словам, во время заседания Совета коалиции правительство совместно с народными депутатами, городскими председателями и экспертами обсудило вопросы дерегуляции в энергетической сфере.

Свириденко отметила, что правительство вместе с регионами и общинами уже реализует планы подготовки к зиме, учитывая опыт предыдущего отопительного сезона и актуальные угрозы безопасности.

Отдельный акцент делается на развитии распределенной генерации. Украина имеет четкую цель – добавить 4 ГВт новых энергетических мощностей по всей стране.

Для этого сокращены сроки запуска оборудования, уменьшено количество разрешительных процедур и обновлены регуляторные требования.

В то же время, по словам премьера, остается потенциал для дальнейшего упрощения. Она отметила, что правительство получает сигналы от бизнеса и общин о задержках со стороны операторов систем распределения электроэнергии и газа.

Свириденко подчеркнула, что такие случаи недопустимы в условиях подготовки к отопительному сезону во время войны, и призвала сообщать о них через государственную платформу "Пульс".

При обнаружении злоупотреблений со стороны операторов могут приниматься кадровые решения.

Напомним, правительство представило комплексные планы устойчивости регионов и городов на 216,32 млрд. грн. для защиты инфраструктуры и бесперебойного тепла, воды и энергоснабжения во время войны.

Свириденко также отмечала, что наряду с восстановлением столицы должен быть разработан план децентрализованного теплоснабжения, в частности Дарницкой ТЭЦ, ТЭЦ-6 и ТЭЦ-5, чтобы повысить устойчивость города.