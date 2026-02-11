Запланована подія 2

Государство начало выплаты бизнесу на энергостойкость на "Дія. Картку"

генератор
Поддержка бизнеса во время энергокризиса / Depositphotos

Более 20 тысяч предпринимателей уже получили выплаты на энергостойкость на "Дія.Картку".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Дії".

Выплаты на энергостойкость

"Первые выплаты на энергостойкость уже на "Дія.Картці". Более 20 000 предпринимателей подали заявления для поддержания энергоэффективности их дела - первые деньги уже на счетах", - говорится в сообщении.

Государство оказывает финансовую поддержку бизнесу по повышению энергостойкости. Предприниматели могут получить компенсацию в размере от 7500 до 15000 гривен - сумма зависит от количества наемных работников.

Полученные средства можно направить на приобретение генераторов, горючего, оборудования для автономного электропитания, солнечных панелей или на оплату потребленной электроэнергии.

Программа действует для малого и среднего бизнеса - физических лиц-предпринимателей ІІ и ІІІ групп с наемными работниками, зарегистрированными до 1 декабря 2025 года.

Чтобы воспользоваться государственной поддержкой, необходимо авторизироваться на портале "Дія", проверить актуальность данных, открыть или выбрать "Дія.Карту" и подтвердить заявку электронной подписью.

Участие в программе позволяет предпринимателям обеспечить бесперебойную работу своего дела даже в условиях энергетических вызовов.

Напомним, недавно правительство запустило пакет энергетической поддержки для малого бизнеса : в течение февраля-марта предприниматели смогут получить единовременную денежную помощь и воспользоваться беспроцентными кредитами на закупку энергооборудования для стабильной работы в условиях отключений света.

Автор:
Ольга Опенько