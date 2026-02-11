Запланована подія 2

Держава почала виплати бізнесу на енергостійкість через "Дію"

генератор
Підтримка бізнесу під час енергокризи / Depositphotos

Понад 20 тисяч підприємців уже отримали виплати на енергостійкість на “Дія.Картку”.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Дії".

Виплати на енергостійкість 

"Перші виплати на енергостійкість уже на "Дія.Картці". Понад 20 000 підприємців подали заяви для підтримки енергоефективності їхньої справи - перші гроші вже на рахунках", - йдеться в повідомленні.

Держава надає фінансову підтримку бізнесу для підвищення енергостійкості. Підприємці можуть отримати компенсацію в розмірі від 7 500 до 15 000 гривень - сума залежить від кількості найманих працівників.

Отримані кошти дозволяється спрямувати на придбання генераторів, пального, обладнання для автономного електроживлення, сонячних панелей або на оплату спожитої електроенергії.

Програма діє для малого та середнього бізнесу - фізичних осіб-підприємців ІІ та ІІІ груп із найманими працівниками, які були зареєстровані до 1 грудня 2025 року.

Щоб скористатися державною підтримкою, необхідно авторизуватися на порталі "Дія", перевірити актуальність даних, відкрити або обрати "Дія.Картку" та підтвердити заявку електронним підписом.

Участь у програмі дає змогу підприємцям забезпечити безперебійну роботу своєї справи навіть в умовах енергетичних викликів.

Нагадаємо, нещодавно уряд запустив пакет енергетичної підтримки для малого бізнесу: протягом лютого–березня підприємці зможуть отримати одноразову грошову допомогу та скористатися безвідсотковими кредитами на закупівлю енергообладнання для стабільної роботи в умовах відключень світла.

Автор:
Ольга Опенько