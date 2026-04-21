Україна посилює енергосистему перед зимою: план 4 ГВт нових потужностей

Україна готується до наступного опалювального сезону та планує забезпечити 4 ГВт нових енергетичних потужностей за рахунок розвитку розподіленої генерації.

Як повідомляє Delo.ua, з посиланням на повідомлення прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

Як Україна готується до опалювального сезону

Україна планує забезпечити 4 ГВт нових енергетичних потужностей у межах розвитку розподіленої генерації. Для цього уряд уже спростив процедури підключення та запуску нових енергетичних об’єктів, щоб посилити енергосистему перед наступним опалювальним сезоном.

За її словами, під час засідання Ради коаліції уряд спільно з народними депутатами, міськими головами та експертами обговорив питання дерегуляції в енергетичній сфері.

Свириденко зазначила, що уряд разом із регіонами та громадами вже реалізує плани підготовки до зими, враховуючи досвід попереднього опалювального сезону та актуальні безпекові загрози.

Окремий акцент робиться на розвитку розподіленої генерації. Україна має чітку мету - додати 4 ГВт нових енергетичних потужностей по всій країні.

Для цього скорочено строки запуску обладнання, зменшено кількість дозвільних процедур та оновлено регуляторні вимоги.

Водночас, за словами прем’єрки, залишається потенціал для подальшого спрощення. Вона наголосила, що уряд отримує сигнали від бізнесу та громад про затримки з боку операторів систем розподілу електроенергії та газу.

Свириденко підкреслила, що такі випадки є неприпустимими в умовах підготовки до опалювального сезону під час війни, та закликала повідомляти про них через державну платформу "Пульс".

У разі виявлення зловживань з боку операторів можуть ухвалюватися кадрові рішення.

Нагадаємо, уряд представив комплексні плани стійкості регіонів і міст на 216,32 млрд грн для захисту інфраструктури та безперебійного тепла, води та енергопостачання під час війни.

Додамо, що Свириденко також зазначала, що поряд із відновленням столиці має бути розроблений план децентралізованого теплопостачання, зокрема для Дарницької ТЕЦ, ТЕЦ-6 та ТЕЦ-5, щоб підвищити стійкість міста.