Росіяни підірвали ГЕС за командою з Кремля – Данілов

Російські війська понад рік контролюють Каховську ГЕС. Перед її підривом вони підняли рівень води на станції, щоб спровокувати ще маштабніші наслідки. Команда на цей терористичний акт світового рівня видавалася з Кремля, із кабінету Путіна.

Про це розповів секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в ефірі проєкту "Свобода Ранок".

За його словами, росіяни підірвали дамбу тієї вибухівкою, яка була закладена ще заздалегідь у вересні-жовтні минулого року, за вказівкою Москви.

"Команда на цей терористичний акт видавалася з Кремля, із кабінету Путіна. На інших рівнях такі вказівки не віддаються. Це не рівень батальйону, дивізії, це не рівень навіть ситуації, пов’язаної із Шойгу", – сказав Данілов.

Він зазначив, що пред підривом окупенти спеціально підняди рівень води з 18 м до більш як 19. вони зробили це свідомо, щоб більше шкоди створити під час підриву.

Підірвали станції росіяни влаштували через український контрнаступ, додав Данілов.

Данілов наголошує, що хоч руйнація ГЕС може вплинути на роботу Запорізької АЕС, найближчі чотири місяці ситуація там буде стала. Наразі загроси для ЗАЕС не існує, оскільки там є система, яка дозволяє утримувати енергоблоки в стабільному стані.

Причетність країни-агресора РФ до підриву Каховської ГЕС беззаперечно доводить ціла низка публічної інформації. В українській розвідці заявили про наявність доказів підриву Каховської ГЕС. Росіяни для цього застосували вибухівку.

Уряд США також має розвідувальні дані, які свідчать, що в підриві Каховської гідроелектростанції винна Росія.