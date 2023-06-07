Россияне взорвали ГЭС по команде из Кремля – Данилов

Российские войска больше года контролируют Каховскую ГЭС. Перед ее подрывом они подняли уровень воды на станции, чтобы спровоцировать более масштабные последствия. Команда на этот террористический акт мирового уровня издавалась из Кремля, из кабинета Путина.

Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире проекта "Свобода Утро".

По его словам, россияне взорвали дамбу той взрывчаткой, которая была заложена еще заранее в сентябре-октябре прошлого года, по указанию Москвы.

"Команда на этот террористический акт издавалась из Кремля, из кабинета Путина. На других уровнях такие указания не отдаются. Это не уровень батальона, дивизии, это не уровень даже ситуации, связанной с Шойгу", – сказал Данилов.

Он отметил, что перед подрывом оккупенты специально подняли уровень воды с 18 м до более 19. они сделали это сознательно, чтобы больше вреда создать при подрыве.

Взорвавшие станции россияне устроили из-за украинского контрнаступления, добавил Данилов.

Данилов отмечает, что хотя разрушение ГЭС может повлиять на работу Запорожской АЭС, в ближайшие четыре месяца ситуация там будет стоять. Пока угрозы для ЗАЭС не существует, поскольку там есть система, которая позволяет удерживать энергоблоки в стабильном состоянии.

Причастность страны-агрессора РФ к подрыву Каховской ГЭС беспрекословно доказывает целый ряд публичной информации. В украинской разведке заявили о доказательствах подрыва Каховской ГЭС. Россияне для этого применили взрывчатку.

Как сообщалось ранее, правительство США располагает разведывательными данными, свидетельствующими, что в подрыве Каховской гидроэлектростанции виновата Россия.