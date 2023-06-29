В США правоохранители изучают вопрос разрушения дамбы Каховской ГЭС

Правоохранительные органы в США изучают детали дела об уничтожении дамбы Каховской ГЭС, чтобы установить непосредственных участников преступления.

Об этом сообщил советник Генпрокурора США по вопросам ответственности за военные преступления Элай Розенбаум в комментарии агентству "Укринформ".

"Разрушение плотины 6 июня является предметом значительного интереса для Соединенных Штатов, и я не могу комментировать больше – за исключением того, что этот вопрос также находится в поле зрения наших правоохранительных органов", - отметил он.

По его словам, в целом Соединенные Штаты очень осторожны в своих официальных оценках по преступлениям, совершенным российской стороной.

"Мы не были первыми, кто заявил, что Россия совершает военные преступления. Мы не были первыми, кто говорил о преступлениях против человечности, но когда у нас были все необходимые доказательства, государственный секретарь делал публичные заявления об этом", - добавил представитель Мин'юста США.

Он также подчеркнул, что, когда настанет соответствующее время, и когда доказательства будут тщательно исследованы и установлены, власти США, очевидно, сделают официальные заявления о том, кто причастен к разрушению плотины.

Напомним, что российские войска взорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области в ночь на 6 июня 2023 года.

В украинской военной разведке утверждали, что ряд имеющихся прямых и косвенных свидетельств доводят причастность военно-политического руководства страны-агрессора РФ и ее войск к подрыву Каховской гидроэлектростанции.

В Белом доме также заявили, что разрушение Каховской ГЭС было бы невозможным, если бы Россия не вторглась в Украину, а потому именно Москва ответственна за произошедшее.