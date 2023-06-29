У США правоохоронці вивчають питання руйнації греблі Каховської ГЕС

Правоохоронні органи в США вивчають деталі справи про знищення греблі Каховської ГЕС, щоб встановити безпосередніх учасників злочину.

Про це повідомив радник Генпрокурора США з питань відповідальності за воєнні злочини Елай Розенбаум у коментарі агентству "Укрінформ".

"Руйнування греблі 6 червня є предметом значного інтересу для Сполучених Штатів, і я не можу коментувати більше – за винятком того, що це питання також перебуває в полі зору наших правоохоронних органів", - зазначив він.

За його словами, загалом Сполучені Штати є дуже обережними у своїх офіційних оцінках щодо злочинів, вчинених російською стороною.

"Ми не були першими, хто заявив, що Росія вчиняє воєнні злочини. Ми не були першими, хто говорив про злочини проти людяності, але коли у нас були всі необхідні докази, державний секретар робив публічні заяви про це", - додав представник Мін'юсту США.

Він також наголосив, що, коли настане відповідний час, і коли докази будуть ретельно досліджені та встановлені, то влада США, вочевидь, зробить офіційні заяви про те, хто причетний до руйнації греблі.

Нагадаємо, що російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області в ніч на 6 червня 2023 року.

В українській воєнній розвідці стверджували, що низка наявних прямих і непрямих свідчень доводять причетність військово-політичного керівництва країни-агресора РФ та її військ до підриву Каховської гідроелектростанції.

У Білому домі також заявлли, що руйнування Каховської ГЕС було б неможливим, якби Росія не вторглась в Україну, а тому саме Москва відповідальна за те, що сталося.