У Білому домі назвали Росію відповідальною за руйнування Каховської ГЕС

Руйнування Каховської ГЕС було б неможливим, якби Росія не вторглась в Україну, а тому саме Москва відповідальна за те, що сталося.

Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, передає "Укрінформ".

За її словами, США продовжують оцінювати ситуацію з підривом Каховської ГЕС і роблять все можливе, щоби підтримати народ України.

"Ця гребля була під контролем Росії, і вони несуть відповідальність за руйнування, спричинені цією війною. І ми зробимо все можливе, щоби підтримати народ України в цей важкий час",- зазначила вона.

Нагадаємо, що в ніч на 6 червня 2023 російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов зазначав, що західні ЗМІ та політики не поспішають жорстко звинувачувати Росію в підриві Каховської гідроелектростанції тому що хочуть переконатися у цьому, дослідивши це питання глибше через його серйозність.

Фото: ua.depositphotos.com