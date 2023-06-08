В Белом доме назвали Россию ответственной за разрушение Каховской ГЭС

Разрушение Каховской ГЭС было бы невозможно, если бы Россия не вторглась в Украину, а потому именно Москва ответственна за произошедшее.

Об этом заявила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер, передает "Укринформ".

По ее словам, США продолжают оценивать ситуацию с подрывом Каховской ГЭС и делают все возможное, чтобы поддержать народ Украины.

"Эта плотина была под контролем России, и они несут ответственность за разрушения, вызванные этой войной. И мы сделаем все возможное, чтобы поддержать народ Украины в это тяжелое время", - отметила она.

Напомним, что в ночь на 6 июня 2023 года российские войска подорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отмечал, что западные СМИ и политики не спешат жестко обвинять Россию в подрыве Каховской гидроэлектростанции потому, что хотят убедиться в этом, исследовав этот вопрос глубже ввиду его серьезности.

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