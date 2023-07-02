Руйнування Каховської ГЕС може спричинити епідемію окупованій території

На окупованій росіянами території, яка постраждала від затоплення внаслідок руйнування дамби Каховської гідроелектростанції, розташовано 12 кладовищ, один скотомогильник та біотермічна яма.

Про це пише Центр національного спротиву.

Згідно з повідомленням, дана інформація щодо цих об'єктів знаходиться у внутрішніх документах окупаційної адміністрації Херсонської області, але росіяни приховують дані факти від населення.

Повідомляється, що затоплення та розмив таких об'єктів може призвести до поширення епідемій. В першу чергу - на тимчасово окупованих територіях.

Вода з водосховища, яка розмиває кладовища і могильник, рано чи пізно потрапить до річок або змішається з підземними водами, що живлять колодязі мешканців.

Насамперед йдеться про епідемії таких захворювань як вірусний гепатит, гострі кишкові інфекції, зокрема холера і ботулізм.

Раніше в МОЗ повідомляли, що у постраждалих від підтоплення та сусідніх районах посилили епідеміологічний нагляд, а також збільшили запас антибактеріальних препаратів. Але це стосується лише підконтрольній Україні території. Чи проводяться якісь превентивні заходи на лівому березі - не відомо.

Нагадаємо, що в ніч на 6 червня 2023 російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області.

Підрив Каховської гідроелектростанції призвів до забруднення води паливно-мастильними матеріалами та отрутохімікатами. В середині червня на затоплених землях було виявлено холерну і кишкову палички.