Разрушение Каховской ГЭС может повлечь за собой эпидемию оккупированной территории

На оккупированной россиянами территории, пострадавшей от затопления в результате разрушения дамбы Каховской гидроэлектростанции, расположены 12 кладбищ, один скотомогильник и биотермическая яма.

Об этом пишет Центр национального сопротивления.

Согласно сообщению, данная информация по этим объектам находится во внутренних документах оккупационной администрации Херсонской области, но россияне скрывают данные факты от населения.

Сообщается, что затопление и размывание таких объектов может привести к распространению эпидемий. В первую очередь – на временно оккупированных территориях.

Вода из водохранилища, размывающая кладбища и могильник, рано или поздно попадет в реки или смешается с подземными водами, питающими колодцы жителей.

В первую очередь речь идет об эпидемиях таких заболеваний как вирусный гепатит, острые кишечные инфекции, в частности холера и ботулизм.

Ранее в Минздраве сообщалось, что в пострадавших от подтопления и в соседних районах усилили эпидемиологический надзор, а также увеличили запас антибактериальных препаратов. Но это касается только подконтрольной Украине территории. Проводятся ли какие-то превентивные мероприятия на левом берегу – неизвестно.

Напомним, что в ночь на 6 июня 2023 года российские войска подорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области.

Подрыв Каховской гидроэлектростанции привел к загрязнению воды горюче-смазочными материалами и ядохимикатами. В середине июня на затопленных землях была обнаружена холерная и кишечная палочки.