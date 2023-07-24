Украина может построить более мощную Каховскую ГЭС, вместо разрушенной, — "Укргидроэнерго"

После деоккупации всей Херсонской области Украина восстановит разрушенную дамбу Каховской ГЭС. В то же время рассматривается вариант возведения более мощной станции, чем была раньше.

Об этом сообщил руководитель "Укргидроэнерго" Игорь Сирота в интервью Forbes.

Рассматривается вариант, что вместо 335 МВт построят станцию мощностью 550-600 МВт .

"Будем рассматривать вариант строительства агрегатов, которые смогут работать как в генераторном, так и в насосном режиме. Проект также предусматривает строительство рыбохода, которого не было на разрушенной станции", — рассказал Сирота.

Все планы отталкиваются от проекта правительства относительно начала восстановления Каховской ГЭС. Его разбили на два этапа. До деоккупации специалисты нарабатывают проект строительства временной дамбы. После — начнут работу на месте.

Ожидается, что строительство новой Каховской ГЭС будет стоить $1 млрд.

"Строить на новом месте намного проще. Мы пока не понимаем, какие последствия взрыва, поскольку часть плотины все еще находится под водой. Неизвестно, в каком она состоянии. Приблизительно, мы понимаем, что стоимость 1 кВт мощности – $2000. Такова стоимость строительства ГЭС в Европе. Если мы планируем строить станцию мощностью 550–600 МВт, то общая стоимость будет $1–1,2 млрд", — резюмировал Сирота.

Россияне подорвали дамбу Каховской ГЭС 6 июня 2023 года. Теракт вызвал экоцид, унес жизни 31 человека и неизвестного количества животных.