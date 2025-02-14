Прямые убытки инфраструктуры Украины из-за войны войны выросли до $170 млрд — KSE

Общая сумма прямого ущерба, который понесла инфраструктура Украины в результате полномасштабного вторжения России, достигла 170 миллиардов долларов. По сравнению с началом 2024 года эта сумма выросла на 12,6 миллиарда долларов из-за ракетных ударов и боевых действий.

Об этом говорится в отчете, опубликованном Kyiv School of Economics (KSE).

Больше всего пострадали жилищный сектор, транспортная инфраструктура и энергетика.

Согласно исследованию, жилищный сектор остается наиболее пострадавшим, а ущерб оценивается в 60 миллиардов долларов. В общей сложности повреждено или уничтожено 236 тысяч зданий, из которых 209 тысяч – частные дома, 27 тысяч – многоквартирные, а еще 600 – общежития.

Больше разрушений зафиксировано в Донецкой, Харьковской, Луганской, Киевской, Черниговской и Херсонской областях.

Общие потери транспортной отрасли составляют 38,5 млрд долларов. Повреждены или разрушены более 26 тысяч километров автомобильных дорог, что оценивается в 28,3 миллиарда долларов. Железнодорожная инфраструктура понесла убытки на 4,3 миллиарда долларов, потери портовой инфраструктуры составляют 850 миллионов долларов, авиационной отрасли – 2 миллиарда долларов. Частный автотранспорт также пострадал – уничтожено или повреждено 260 тысяч автомобилей на общую сумму 2,2 миллиарда долларов.

Потери энергетического сектора составляют 14,6 млрд долларов. В результате атак полностью разрушены Каховская и Днепровская гидроэлектростанции, Трипольская и Змиевская теплоэлектростанции. Значительные повреждения получили и другие генерирующие мощности, высоковольтные подстанции и объекты нефтегазовой инфраструктуры.

Промышленность, строительство и сектор услуг понесли убытки на 14,4 миллиарда долларов. Почти 500 крупных и средних предприятий разрушены или серьезно повреждены, что существенно повлияло на экономику страны.

Агропромышленный комплекс также потерпел значительные разрушения, ущерб оценивается в 10,3 миллиарда долларов. Утрачено более 130 тысяч единиц сельскохозяйственной техники, уничтожено или повреждено 4 миллиона тонн зернохранилищ и 16 тысяч гектаров многолетних культур. Значительные потери понес и лесной фонд — из-за боевых действий и пожаров повреждено 298 тысяч гектаров лесов, а ущерб оценивается в 4,5 миллиарда долларов.

Образовательная инфраструктура понесла потери на 7,3 миллиарда долларов. С начала полномасштабного вторжения повреждено или разрушено более 4 тысяч учебных заведений, среди которых 229 школ, 110 детских садов и 97 университетов.

Медицинская отрасль также пострадала – потери здравоохранения составляют 4,3 миллиарда долларов. В общей сложности повреждено 1 554 медицинских объекта, из которых 515 – больницы, а 465 – амбулатории.

Культурное наследие, спортивные и туристические объекты потерпели разрушения на сумму 4 миллиарда долларов. Пострадали 3921 объект культуры, 399 религиозных сооружений и 343 спортивных комплекса.

Жилищно-коммунальное хозяйство потеряло 3,5 миллиарда долларов. Значительные разрушения получили 925 котельных, 214 центральных тепловых пунктов, более 354 километров теплосетей.

Цифровая инфраструктура и телекоммуникационный сектор понесли прямые убытки на 1,2 миллиарда долларов. Повреждены интернет-сети, мобильные башни и магистральные линии связи. На деоккупированных территориях разрушение сетей кое-где достигало 100%, уничтожены тысячи базовых станций мобильной связи.

Добавим, что в октябре KSE опубликовала отчет, согласно которому общая сумма косвенных потерь для Украины с начала полномасштабного вторжения по состоянию на июль оценивалась в $1,164 трлн .